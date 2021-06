Der Saisonstart des Aichacher Freibads ist gut für die Seele

Seit Dienstag ist das Freibad in Aichach geöffnet. Nicht nur für Kinder, sondern auch für viele Erwachsene ist dies ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität.

Am deutlichsten zeigt es eine Gruppe Kinder vor dem Aichacher Freibad: Lange bevor es überhaupt öffnet, stehen sie dort und scharren mit den Hufen beziehungsweise Badelatschen. Sie können es kaum erwarten, sich endlich in die Fluten zu stürzen. Dort sind Home-Schooling, Maskenpflicht und Selbsttests ganz weit weg. Auch viele Erwachsene ziehen bereits kurz nach der Öffnung des Freibades im Becken ihre Bahnen. Sogar auf die Freibad-Pommes müssen die Besucher nicht verzichten.

Leben wie vor der Pandemie

In solchen Momenten fühlt sich das Leben fast wieder so an wie vor der Pandemie. Eine Zeit also, an die sich manch einer gar nicht mehr richtig erinnern kann. Umso wichtiger ist jedes kleine Stück Normalität, das die Menschen zurückbekommen. Das hilft, auch schwierige Momente in der Corona-Zeit besser aushalten zu können. Jedes bisschen Alltag und Ausgelassenheit tun der Seele gut - egal wie alt sie ist.

