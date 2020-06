25.06.2020

Kredit in Todtenweis wurde gerade noch genehmigt

Plus Die Rechtsaufsicht winkt den Haushalt in Todtenweis durch. Der Gemeinderat stimmt einem neuem Fahrzeug für den Bauhof zu. Doch es gibt keinen Zuschuss mehr für das Essen in der Kita.

Von Johann Eibl

Bei den Finanzen geht es in Todtenweis heuer knapp zu. Die Rechtsaufsicht schaute deshalb genau hin. Was dabei herausgekommen ist.

Die Bauhofmitarbeiter in Todtenweis können sich auf einen neuen Transporter freuen. Ein gebrauchtes Fahrzeug wird das 23 Jahre alte Vorgängermodell ablösen, bei dem bereits die TÜV-Plakette abgelaufen ist. Vor vier Wochen hatte der Gemeinderat dieses Thema vertagt, in der Sitzung am Mittwoch wurde erneut heftig gerungen, ehe sich eine Zustimmung mit 7:5 für ein Angebot über 20.900 Euro ergab. Im Haushalt sind dafür 30.000 Euro eingeplant.

Der Bauhof hatte schriftlich eine Reihe von Gründen dafür genannt, warum er sich ein Fahrzeug mit Allradantrieb wünscht. Dieser Auffassung schloss sich auch Bürgermeister Konrad Carl an. Am Ende wurde zweimal abgestimmt, zuerst über die Form des Antriebs und dann über das konkrete Modell. In beiden Fällen votierten Franz Färber, Bernhard Riß, Kilian Leopold, Ulrich Siegmund und Konrad Eichner dagegen, also die fünf Räte, die dem Bündnis „Zukunft für Todtenweis“ angehören und keinen Bedarf für eine Allradlösung sahen. Andreas Berger fehlte entschuldigt.

Ärger bei der Anlieferung von Bauschutt in Todtenweis

Ärger hat es gegeben bei der Anlieferung von Bauschutt. Weil dabei auch Kaminsteine zu entsorgen waren, musste die Gemeinde anstatt wie üblich 22 Euro pro Tonne 180 Euro zahlen. Nun soll in Zukunft genauer darauf geachtet werden, welche Art von Schutt angeliefert wird – möglicherweise auch mithilfe von Fotos.

Ein Arbeitskreis wird sich um die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Dorfladen kümmern. Thomas Eberle, Mitglied des Gemeinderats, will in diesem Gremium ebenso mitarbeiten wie zwei Personen, die sich am Mittwoch auf den Zuhörerplätzen aufhielten. Weitere Interessenten können sich beim Bürgermeister melden. Er will im nächsten Gemeindeblatt auf dieses Vorhaben hinweisen. Bernhard Riß stellte die Frage, ob bereits Bürger ihr Interesse am Zeichnen von Anteilen gezeigt hätten.

In der Gemeinde Todtenweis muss das Wasser nicht mehr abgekocht werden. „Wir haben wieder ein absolut feines und gutes Wasser“, sagte der Bürgermeister. Die Ursachen für die Verkeimung zu ermitteln sei Angelegenheit der Polizei. Hier seien „dumme Gerüchte“ in Umlauf gebracht worden.

Es gibt immer mehr Hunde in Todtenweis

„Die Hunde werden mehr“, berichtete Michael Hofberger; „wahnsinnig viele Leute“, die man nicht kenne, seien inzwischen mit ihren Vierbeinern unterwegs. „Wichtig ist, dass die Hundehalter ihren Verpflichtungen nachkommen“, ergänzte Richard Eberle. Und Bürgermeister Carl deutete an, man werde mal über die Hundehalteverordnung reden. Der zufolge gilt für große Hunde und Kampfhunde eine Anleinpflicht. Aus juristischen Gründen könne die aber nicht im kompletten Gemeindegebiet angewendet werden.

Der Haushalt der Gemeinde Todtenweis für das Jahr 2020 wurde von der Rechtsaufsicht genehmigt. Auf Wunsch von Franz Färber und Bernhard Riß las der Bürgermeister die Passage vor, mit der Oberregierungsrätin Beate Schwägerl die finanzielle Lage kommentierte: „Für 2019 kann gerade noch die Genehmigung des beantragten Kredits erfolgen.“ Künftig müsse die Kommune verstärkt Anstrengungen unternehmen. Sonst könnte die Gewährung weiterer Kredite nicht in Aussicht gestellt werden.

Vor diesem Hintergrund wurde die Streichung des freiwilligen Essenszuschusses in der Kindertagesstätte St. Ulrich und Afra zum 1. September beschlossen. Lediglich Konrad Eichner versagte hier die Zustimmung.

Auch beim Zuschuss für das Bayerische Rote Kreuz, das 1160 Euro erhält, handelt es sich um keine Pflichtaufgabe. Hier stimmte Riß mit Nein.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen