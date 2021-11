Unfall: Lastwagen reißt in Rettenbach einen Telefonmasten um

Die Plane eines Lastwagenanhängers bleibt in Rettenbach an einem Telefonkabel hängen. Die Folge: Der Mast stürzt um und fällt auf ein Scheunendach.

Im Kühbacher Ortsteil Rettenbach hat am Donnerstagabend ein Lastwagen einen Telefonmasten umgerissen. Dieser landete auf dem Dach einer Scheune.

Ein 23-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Rettenbacher Straße von Unterbernbach in Richtung Schnellmannskreuth (Markt Pöttmes) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, blieb in Rettenbach der Planenaufbau des Lastwagenanhängers an einer oberirdisch verlegten Telefonleitung hängen und riss dadurch den dazugehörigen Holzmast um.

Unfall bei Rettenbach: Schaden liegt im vierstelligen Bereich

Der Holzmasten stürzte daraufhin auf das Dach einer angrenzenden Scheune und beschädigte mehrere Dachplatten. Die Telefonleitung wurde bei dem Unfall nicht beschädigt, und es kam zu keinem Ausfall im Telekommunikationsnetz. Die Feuerwehr Unterbernbach entfernte den umgestürzten Mast und legte eine Kabelbrücke über die Straße. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mindestens 8000 Euro. (kneit)