vor 4 Min.

Kulturpreis: Frist läuft

Bewerbungen einreichen für den Kulturförderpreis in Aichach bis zum 23. August

Die Stadt Aichach vergibt zum elften Mal den Kulturförderpreis für besondere Leistungen. Er ist mit einem Geldpreis von 2500 Euro dotiert und wird für alle Bereiche der bildenden Kunst, der Musik, der Bühnenkunst, der Literatur sowie weiteren ausgeschrieben.

Bis Freitag, 23. August, läuft die Bewerbungsfrist. Vorschläge und Bewerbungen können bei der Stadt Aichach unter dem Stichwort „Kulturförderpreis 2019“ eingereicht werden. Die Unterlagen sollten die Vita des Künstlers und eine Dokumentation der Werke enthalten. Die Künstler müssen entweder in Aichach geboren sein oder bei Ablauf der Bewerbungsfrist ihren Wohnsitz (mindestens ein Jahr) oder ihre Arbeitsstätte (mindestens fünf Jahre) im Stadtgebiet Aichach mit Stadtteilen haben. Die Auszeichnung wird an Einzelpersonen oder ortsansässige Gruppen vergeben. Dem Stadtrat wird nach einer zweistufigen Prüfung durch eine Jury aus den Bewerbungen der oder die Preisträger vorgeschlagen. Der Stadtrat bestätigt die Vergabe des Kulturförderpreises durch eine Zweidrittelmehrheit.

Die Ausschreibungsunterlagen liegen zur Einsichtnahme sowohl bei der Stadt Aichach als auch in den Sparkassenfilialen am Stadtplatz und in der Donauwörther Straße aus. Bürgermeister Klaus Habermann sagt laut einer Mitteilung: „Für eine Stadt wie die unsere ist Kunst und Kultur ganz wichtig. Ein lebendiges Kunst- und Kulturleben schafft Raum für Erlebnis und Identifikation mit der eigenen Kommune.“

Birgit Cischek, Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, ist überzeugt: „Eine wirtschaftlich starke Region braucht auch ein breites kulturelles Angebot, um Fachkräfte zu binden und neue anzuziehen.“ (AN)

