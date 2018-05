vor 40 Min.

Landrat aus Gotha zum Gegenbesuch in Aichach

Im vergangenen Jahr war der Kreistag von Aichach-Friedberg in der Kreisstadt Gotha in Thüringen zu Gast. Nun stattete der Landrat aus Gotha, Konrad Gießmann, zusammen mit seinen zwei Beigeordneten einen Gegenbesuch im Wittelsbacher Land ab. Im Sitzungssaal des Landratsamtes tauschten sich die Teilnehmer intensiv über die Themen Finanzen und Haushalt, Digitalisierung, Gesundheitsvorsorge, IT an Schulen und kommunale Aufgaben aus. Außerdem schrieben sich Konrad Gießmann und seine beiden Stellvertreter ins Goldene Buch des Landkreises ein. Im Anschluss gab es für die Gäste eine Stadtführung durch Aichach, danach ging es zum Abendessen nach Friedberg (AN)

Themen Folgen