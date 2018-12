05.12.2018

Listen füllen sich mit Unterschriften

Interesse am Erhalt der Geburtshilfe in Aichach ist groß

Das Echo in der Bevölkerung zum Erhalt der Geburtenstation am Aichacher Krankenhaus ist riesig. Etwa 1500 Menschen haben sich bereits auf den Unterschriftenlisten eingetragen, die im Foyer des Verwaltungsgebäudes der Stadt am Tandlmarkt und im Alten Rathaus ausliegen. Manfred Listl, Leiter des Ordnungsamtes, bestätigte gestern gegenüber unserer Zeitung das große Interesse an der Unterschriftensammlung.

Seit Anfang vergangener Woche liegen die Listen aus. Und längst nicht mehr nur bei der Stadt Aichach. In verschiedenen Gemeinden und Arztpraxen, aber auch beim Landratsamt in Aichach haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Unterstützung mit der Unterschrift zu bekunden. Wie gut das angenommen wird, zeigt etwa die Bitte der Gemeinde Schiltberg, weitere Listen zu schicken, weil ihre bereits voll seien. Auch die Aichacher Frauenärzte hätten Unterschriftslisten angefordert, erzählt Listl. Ebenso die Gemeinden Hollenbach, Aindling und Inchenhofen. Auch im Rathaus in Pöttmes haben Bürger die Möglichkeit, sich einzutragen. In Rehling war am Sonntag im Zuge des Adventsmarktes Gelegenheit.

Einen Überblick darüber, wie viele Unterschriften es tatsächlich schon sind, wird der Leiter des Ordnungsamtes am Wochenende haben. Bis dahin sollen alle Listen, die im Landkreis unterwegs sind, wieder bei der Stadt gelandet sein. „Es ist sehr großes Interesse da“, freut sich Listl. (drx) "Seite 1

