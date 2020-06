11:28 Uhr

Mann schlägt in Dachau ohne ersichtlichen Grund um sich

Ein Mann hat in der AOK-Geschäftsstelle in Dachau wild um sich geschlagen und dabei zwei Frauen verletzt.

Ohne ersichtlichen Grund hat ein Mann am Montagmorgen in Dachau wild um sich geschlagen und dabei zwei Frauen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 27-Jährige gegen 9.45 Uhr in der AOK-Geschäftsstelle an der Münchner Straße eine Versicherung abschließen. Als ihn eine Sachbearbeiterin darauf hinwies, diverse Unterlagen nachzureichen, fing der Täter an, wild um sich zu schlagen.

Polizei Dachau nimmt Randalierer vorläufig fest

Er demolierte Teile der Büroeinrichtung und schlug einer 33-jährigen Angestellten mit der Faust ins Gesicht. Eine weitere 26-jährige Frau wurde durch einen umfallenden Spuckschutz ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Die Polizei Dachau nahm den flüchtenden Randalierer kurze Zeit später vorläufig fest. (AZ)

