vor 40 Min.

Mehr Zeit für Pflege

Strohmayr fordert Hilfe für Heime bei Besuch im AWO-Heim Aichach

Mehr Zeit für die Pflege und mehr Entlastung für die Pflegenden: Das fordert Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr nach einem Besuch im Seniorenheim Maria Simon der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Aichach laut einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit Vertreterinnen der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) Schwaben informierte sie sich dort über die Herausforderungen in der vollstationären Pflege.

Heimleiter Dieter Geßler wies vor allem auf das Konzept der aktivierenden Pflege hin: so viel Pflege wie möglich und nur so viel wie nötig. Eigene Ressourcen sollen gefördert und mobilisiert werden. Auf ein Projekt ist Geßler besonders stolz: Die Tische im Speisesaal sind in Form eines Oktaeders aufgestellt und höhenverstellbar, mit herausnehmbaren Elementen. So kann eine Pflegekraft im Zentrum sitzen, füttern, portionieren und Trinkhilfen reichen.

Strohmayr wurde die Notwendigkeit einer Pflegereform verdeutlicht. „Das Personal arbeitet unter enormem Zeitdruck“, sagt der Heimleiter. 108 Betten stehen zur Verfügung, zehn stehen im Augenblick leer. Strohmayr sagte dazu: „Zahlreiche Einrichtungen können aufgrund des Personalmangels nicht mehr voll belegt werden.“

Um die Pflegekräfte zu entlasten, müssten der Arbeitsalltag und die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden. Zudem müsse man die Ausbildung stärken. Strohmayr: „Der demografische Wandel führt dazu, dass immer mehr Menschen Pflege brauchen, aber umgekehrt nimmt die Zahl der Pflegerinnen und Pfleger ab. Die Schere geht immer weiter auseinander, und zwar auf Kosten der Menschen.“ Um den Mangel an Fachpersonal aufzufangen, wäre es laut Geßler wichtig, „die Pflegekräfte in höhere Tarifgruppen einzugliedern“. Das Pflegegeld müsste anders gestaffelt werden, zum Beispiel in Form eines finanziellen Pflegepakets, das ebenso Gebühren für Medikamente und hauswirtschaftliche Zwecke beinhaltet. Nicht zuletzt sollten Kinderkrippen an Seniorenheime angegliedert werden, ebenso tiergestützte Therapieformen sollten möglich sein. Beides fördere die Mobilität, hieß es. (AN)

