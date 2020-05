15:00 Uhr

Mit 2,3 Promille: 54-Jähriger verwechselt Ausfahrt im Kreisverkehr

Anstatt den Kreisverkehr in Aichach auf der richtigen Spur zu verlassen, gerät ein 54-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr und es kracht.

Anstatt den Kreisverkehr in Aichach auf der richtigen Spur zu verlassen, gerät ein 54-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr und es kracht.

Ein 54-jähriger Aichacher fuhr am Mittwoch gegen 20.15 Uhr vom Bahnhof kommend in den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße ein. Dort wollte der Mann laut Polizei die erste Ausfahrt nehmen und in Richtung Franz-Beck-Straße weiterfahren.

54-Jähriger gerät in Gegenverkehr

Dabei übersah er die Ausfahrt und verließ den Kreisverkehr stattdessen über die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Auto einer 69-Jährigen zusammen. Der Unfallfahrer war laut Polizei mit circa 2,30 Promille stark betrunken. Der 54-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 15 000 Euro. (AZ)

Themen folgen