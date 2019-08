vor 56 Min.

Mit Stefan Otto klingt Aichacher Stadtfest aus

Beim Kabarettfrühschoppen mit Stefan Otto ist der Stadtplatz voll. Auch ein „Oachma Weps“ bringt ihn nicht aus dem Konzept

Von Manfred Zeiselmair

Auch am Sonntagvormittag zieht das Aichacher Stadtfest zum Ausklang noch einmal Hunderte von Besuchern an. Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass die traditionell von der Stadt angebotenen Kabarett-Veranstaltungen zu den Höhepunkten gehören. Und mit der Verpflichtung des Dingolfinger Musikkabarettisten Stefan Otto haben die städtischen Verantwortlichen wieder einmal ein glückliches Händchen bewiesen.

Der Niederbayer mit der schnellen Zunge hat in Aichach, wie sein Programm schon treffend aussagt, „Ois dabei“. Zu seinen „Glanzstücken inklusive Kraut und Ruam!“ gehört dabei nicht nur die angekündigte unsichtbare Band mit „Bertl an der Quetschn, Basti am Bass und Hans am Schlagzeug“. Otto spielt dabei selbst „live“ jeweils die ersten Töne mit Gitarre, Keyboard oder Waschbrett an und die Fuß-Rhythmusmaschine führt wie von Geisterhand den Rhythmus fort. „I könnt zum Bieseln geh und ihr tät’s es gar net merka“, behauptet er.

In Aichach ist das Eis schnell gebrochen

Neben seiner musikalischen Vielseitigkeit besticht Stefan Otto in Aichach durch seinen spritzigen Humor, die er in seine Alltagsgeschichten und Liedertexte packt. Dabei wird er gerne mal anzüglich, überschreitet aber nie die Grenzen des guten Geschmacks. Seine umgetexteten Medleys reißen das gut aufgelegte Stadtfest-Publikum immer wieder zum Klatschen und Mitsingen mit.

Und man merkt ihm die Freude an, als bei „Erst amoi Grüaß Gott“ schon früh – nicht nur aufgrund der sommerlichen Temperaturen – „das Eis gebrochen“ ist und alle den Refrain mitsingen.

Locker und spontan sucht er immer wieder den Dialog mit dem Publikum, ob bei der Frage nach dem Thermomix („Des ist koa Schand. Des deaf doch jeder sogn, dass er net kocha kann!“) oder den Helene-Fischer-Fans („Baujahr 84 – wia i“).

"Atemlos" von Grönemeyer und Heino

Beim „Atemlos-Casting“ wagt er den Vergleich, wie deren Hit bei Heino, Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg geklungen hätte und erntet Lachtränen dafür. Und als beim Thermomix-Song das weibliche Publikum Ottos Aussage „Mit Thermomix bringst alle satt!“ gesanglich vollendet wird mit „Glücklich ist, wer einen hat!“, ist die Stimmung auf einem ersten Höhepunkt. Bei den männlichen Besuchern kommt offenbar die „Hymne an den Schwiegerbap“ besser an – und mit dem „Loop-Reggae“ als Gute-Laune-Nummer geht’s in die Pause.

Danach kommt Otto im Bananen-Kostüm mit einem Werbe-Song zurück. Er fragt das Publikum nach dem bayerischen Ausdruck für Skater-Hosen und erntet ein vielstimmiges „Schnellsch...-Hosen“. Diese werden bekanntlich meist mit einem Käppi getragen – fast wie in seiner Jugend, nur nicht mehr mit dem Aufdruck „John Deere“ oder „Eicher“, sondern eher mit „Fuck“.

Erfahrungen mit dem Junggesellenabschied

Neben „Giggal-Hax“ mit einem Helene-Fischer-Schlager-Hennen-Solo besingt Otto die perfekten Flitterwochen mit Wellness-Kur, und auch beim Thema Junggesellenabschied kann er mitreden. Er beschreibt seine Erfahrungen so: „An wuide Sauferei und a Stripperin, fünf Kilo Leberkas im Ofa drin, da Kühlschrank voll Bier und a g’scheide Musik –Ole-Ole-Ole – Jungg’sellnabschied!“.

Dabei behält er auch noch die Ruhe, als er auf der Bühne plötzlich „von am Oachma Weps angfalln“ wird. Mit zwei mitreißenden Hit-Medleys, die er mit seinen ureigenen lustigen Texten ausgestattet hat und mehreren Zugaben geht – nach eigener Aussage auch für Stefan Otto – „ein besonderer Vormittag“ zu Ende. Für die Besucher war jedenfalls „Ois dabei“.

