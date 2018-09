00:36 Uhr

Mittelalterliche Markttage

Aichach verwandelt sich am Wochenende

Am nächsten Wochenende taucht die Stadt wieder in ihre eigene Vergangenheit ein: Von Freitag, 7. September, bis Sonntag, 9. September, finden die Mittelalterlichen Markttage statt. Die Großveranstaltung erinnert an das Jahr 1418, geschichtlicher Bezug und Authentizität sind der Stadt wichtig.

Rund 120 Gruppierungen beteiligen sich an der achten Auflage der Mittelalterlichen Markttage, darunter viele Vereine aus Aichach. Zu sehen gibt es auf verschiedenen Bühnen in der Altstadt Theateraufführungen, Gaukelei, Musik, Tanz und Zauberei. Es finden mehrere Umzüge statt, und auch im Handwerkerviertel ist einiges geboten. Die Eintrittsbuttons kosten acht Euro. (AN) "Region Augsburg Seite 31

