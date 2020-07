05:28 Uhr

Musikverein Baar: Schnuppertag trotz Corona

Ein Standkonzert gab die Blaskapelle Baar am Sonntag am Sportplatz. Es war die erste öffentliche Veranstaltung für den Musikverein in diesem Jahr.

Der Musikverein Baar hat beim Tag der offenen Tür seinen ersten Auftritt im Freien absolviert. Kinder durften verschiedene Instrumente ausprobieren.

Von Erich Echter

Für den Musikverein Baar war es die erste öffentliche Veranstaltung in diesem Jahr: Er hielt einen Schnuppertag ab, verbunden mit einem Standkonzert am Sportplatz. Vorsitzende Kunigunde Ruisinger sagt: „Musikvereine haben es zu Corona-Zeiten schwer, wir haben es uns lange überlegt, ob wir einen Tag der offenen Tür machen.“ Der Verein hat nun Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern eingeladen, um Nachwuchs zu finden. Trotz der Hygienevorschriften schauten am Sonntag viele interessierte Buben und Mädchen an der Mehrzweckhalle vorbei.

Um die Hygienevorschriften besser einhalten zu können, hat der Verein unter dem Vordach der Halle eine Vielfalt von Blasinstrumenten zusammengetragen. Wer wollte, konnte in ein Tenorhorn, eine Klarinette, eine Trompete, eine Querflöte, eine Posaune, ein Flügelhorn oder ein Saxofon blasen oder sich am einzigen anderen Instrument, dem Schlagzeug, versuchen.

Musikverein Baar zeigt Buben und Mädchen verschiedene Instrumente

Hanna bekam beim Schnuppertag das Tenorhorn erklärt. Bild: Erich Echter

Unter der fachlichen Anleitung von Waldemar Böhm versuchte die kleine Hanna, Töne aus einem Tenorhorn zu zaubern. „Du musst die richtige Lippenstellung haben“, erläuterte Böhm der Nachwuchsmusikerin. Nach erfolgreicher Intonierung zeigte sich die junge Dame begeistert. „Ja, mir gefällt das Tenorhorn, aber ich möchte schon mehrere Instrumente ausprobieren“, sagte Hanna.

Maria Treffler übte sich bei Marina Riedelsberger an einer Querflöte. Riedelsberger ist eine erfahrene Musikerin des Vereins und spielt Saxofon und Klarinette. Dem kleinen Tom zeigte Gabi Schmid, wie man mit den verschiedenen großen und kleinen Blasinstrumenten umgeht. Das Schlagzeug wurde von Günther Schrettle bedient, der sich nicht über mangelnde Nachfrage beklagen konnte.

Musikalische Früherziehung im Musikverein Baar

„Wenn Jugendliche sich für Musik interessieren, beginnen wir mit der musikalischen Früherziehung im Verein“, erläuterte die Vorsitzende das Konzept der vereinsinternen Ausbildung. Vereinsvorsitzende Kunigunde Ruisinger bedauerte, dass die Blaskapelle heuer noch keinen Auftritt hatte. Auch das Brauereifest von Baar ist diesmal ausgefallen, bedauerte Ruisinger. Umso größer war die Freude über den ersten Auftritt am Sonntag: Den Schnuppertag rundete ein Standkonzert der Jugend- und Blaskapelle am Sportplatz ab.

