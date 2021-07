Unfall: Autos kollidieren und zwei Menschen werden verletzt

Am Ortsausgang von Gachenbach übersieht eine 63-jährige Autofahrerin ein anderes Fahrzeug. Es kommt zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten müssen ins Krankenhaus.

Eine 63-jährige Autofahrerin ist in Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Die Frau war am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Gachenbach in Richtung Rettenbach (Gemeinde Aresing) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, übersah sie am Ortsausgang einen von rechts kommenden Wagen der Gemeinde Gachenbach und stieß mit ihm zusammen.

Zusammenstoß bei Gachenbach: Beteiligte müssen ins Krankenhaus

Bei der Kollision wurden die 63-Jährige und ein 38-jähriger Gemeindemitarbeiter leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Gachenbach sicherte die Unfallstelle und führte Aufräumarbeiten aus. (kneit)