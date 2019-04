05:03 Uhr

Obere Vorstadt: Ab Dienstag ist die Martinstraße gesperrt

Die Bauarbeiten in der Oberen Vorstadt in Aichach gehen weiter. Gleich nach Ostern beginnt der Straßenausbau an der Martinstraße. Unser Archivbild, das Ende März entstand, zeigt die Arbeiten an der Werlbergerstraße nördlich der Martinstraße im Bereich vor dem Schuhhaus Winkler.

Der erste Bauabschnitt von Aichachs derzeit größter Baustelle in der Oberen Vorstadt ist früher fertig als erwartet. Jetzt gibt es die erste Vollsperrung.

Schneller als erwartet ist in Aichach der erste Bauabschnitt in der Oberen Vorstadt abgeschlossen. Der zweite Teil beginnt bereits am Dienstag, 23. April – zwei Wochen früher als vorgesehen, wie die Stadt Aichach mitteilt. Damit verbunden ist allerdings eine Vollsperrung dieser Durchgangsstraße.

In der Augsburger Straße und an der Martinstraße kann der Ausbau der Gehwege rund zwei Wochen vor dem geplanten Termin abgeschlossen werden, so die Stadtverwaltung. Daher geht es nun unmittelbar mit dem Ausbau der Martinstraße weiter. Begonnen hat auch bereits der Ausbau des Gehweges entlang der Werlberger Straße stadtauswärts. Er umfasst auch die Einmündung des St.-Helena-Wegs.

Gleich nach Ostern beginnt der Straßenausbau in der Martinstraße

Die Firma Schelle beginnt am Dienstag, 23. April, – gleich nach Ostern – mit dem Straßenausbau in der Martinstraße und dem noch fehlenden Gehweg zwischen Norma und Friedenseiche. Die Baustelle beginnt auf Höhe der Firma Hoberg – diese ist weiterhin von der alten Feuerwehr kommend erreichbar – und endet im Kreuzungsbereich von Martinstraße, Sudetenstraße und Werlberger Straße. In dieser Phase werden sowohl die Straße als auch der Gehweg erneuert. In einem zweiten Schritt wird dann auch der Kreuzungsbereich Martinstraße/Sudetenstraße/Werlberger Straße selbst ausgebaut.

Die Martinstraße zwischen der Firma Hoberg und dem Kreuzungsbereich Martinstraße/ Sudetenstraße/Werlberger Straße muss in dieser Bauphase komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, so die Stadt. Auch die Zufahrt zum Oberen Tor ist nicht möglich. Die Sudetenstraße ist frei.

Vorerst kann auch noch vom Dellerweg kommend von der Sudetenstraße aus nach rechts in die Werlberger Straße eingebogen werden. Das geht nicht mehr, wenn im zweiten Schritt die Kreuzung gesperrt sein wird. Wann das genau der Fall sein wird, teilt die Stadt noch mit.

Alle Einzelhandelsgeschäfte bleiben erreichbar

Die Werlberger Straße und die Augsburger Straße ist stadtauswärts einspurig befahrbar, die Parkplätze stadtauswärts sind nicht nutzbar. Die Münchener Straße ist in beide Richtungen frei befahrbar. Der überörtliche Verkehr sowie Lastwagen werden wie bisher über die Franz-Beck-Straße, Bahnhofstraße und Donauwörther Straße umgeleitet. Alle Einzelhandelsgeschäfte bleiben erreichbar und der Verkauf geht weiter, betont die Stadt. Wohnungen und Häuser sind jederzeit zugänglich. Allerdings ist mit Einschränkungen vor allem bei den Parkplätzen zu rechnen. Im Einzelfall kann zeitweise die Zufahrt zu den Grundstücken nicht möglich sein.

Der Bauabschnitt 2 wird laut Planung bis Ende der Pfingstferien abgeschlossen sein. Dann startet Bauabschnitt 3, der den Straßenbau in den Werlbergerstraße sowie den Gehweg stadteinwärts umfasst. Dann wird dieser Bereich für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. In Bauabschnitt 4 wird der Kreuzungsbereich Martinstraße/Wilhelm-Wernseher-Straße ausgebaut. Im Herbst steht dann noch in zwei Schritten die Erneuerung der Münchener Straße sowie der Augsburger Straße bis zum Kreisverkehr am Milchwerk an. (AN, bac)

Nähere Informationen Über die Bauabschnitte informiert die Stadt laufend auf ihrer Internetseite. Für Rückfragen steht Michael Thalhofer vom Bauamt der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-87 zur Verfügung.

