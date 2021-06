Obergriesbach

Bald können sich Bauwillige für Bauplätze in Obergriesbach bewerben

Die Arbeiten zur Erschließung des neuen Obergriesbacher Baugebietes Am Bahnhof laufen. Wenn alles klappt, können sich Interessierte bereits im Sommer für Bauplätze bewerben.

Von Stefanie Brand

All jene, die sich für einen Bauplatz in Obergriesbach interessieren, können sich auf den Sommer freuen. Wenn verwaltungstechnisch alles klappt, könnte über die Sommermonate hinweg die Bewerbung für die restlichen Bauplätze Am Bahnhof starten. Das wurde im Gemeinderat Obergriesbach berichtet. Etwa neun Bauplätze werden dort noch entstehen. Andere Bürger sind schon weiter: Im Gemeinderat wurden zahlreiche Bauanträge, Voranfragen und Anfragen zur Schaffung von Baurecht behandelt.

