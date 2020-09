12:22 Uhr

Pedelec-Fahrerin stößt bei Motzenhofen mit Kleintransporter zusammen

Eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstagabend bei Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) mit einem Kleintransporter kollidiert. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau auf dem Radweg von Motzenhofen in Richtung Mainbach. An der Einmündung der Kornfeldstraße regelt ein Verkehrszeichen, dass auf dem Radweg „Vorfahrt achten“ gilt. Dieses missachtete die Frau laut Polizei und prallte nahezu ungebremst gegen die Seite eines Kleintransporters, der aus der Straße herausfuhr.

Die Frau wird leicht verletzt

Die Frau wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (bac)

