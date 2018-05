13:34 Uhr

Pegasus-Theater Aichach feiert gelungene Premiere

Kurrubi (knieend, Anna Singer) fleht den Engel (Nicole Mahrenholtz) an, sie von den Menschen weg und in den Himmel mitzunehmen.

Mit „Ein Engel kommt nach Babylon“ steht in Schrobenhausen ein eher unbekanntes Stück von Dürrenmatt auf dem Spielplan.

Von Gerlinde Drexler

Das Stück ist heute so aktuell wie vor fast 70 Jahren, als Friedrich Dürrenmatt „Ein Engel kommt nach Babylon“ schrieb. Ein eher unbekanntes Stück des Schweizer Schriftstellers, Dramatikers und Malers. Gerade das reizte die Mitglieder des Pegasus-Theaters, die sich in der Vorbereitung auch intensiv mit dem Hintergrund des Stückes auseinandersetzten. Die Antwort auf Dürrenmatts Überlegung, was passieren würde, wenn die beste aller möglichen Welten wahr werden würde, erlebten die Besucher am Mittwochabend bei der ausverkauften Premiere im historischen Konzertsaal der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen.

Viel Recherche-Arbeit steckte Dürrenmatt einst in seine Komödie. Zu dieser Erkenntnis kommen die Darsteller des Pegasus-Theaters, als sie selbst zum Hintergrund des Stückes, ein Geheimtipp im dramatischen Werk des Schriftstellers, recherchieren. Sowohl Nimrod (Simon Bunk), Ex-König von Babylon, als auch König Nebukadnezar (Alexander vom Stein), die um die Herrschaft über Babylon ringen, hat es wirklich gegeben. Auch der Bankier Enggibi (Stefan Klebel) hat einen historisch verbrieften Hintergrund, hat vom Stein herausgefunden: „Es gab unter Nebukadnezar ein Bankhaus Enggibi.“ Und sogar der Scheck, den der König von Babylon im dritten Akt ausstellt, ist keine Errungenschaft der Neuzeit. „Schecks gibt es schon länger als Münzgeld“, sagt vom Stein. Er teilt sich mit Ferdinand Kreitmair und Elena Ludwig die Regiearbeit der fragmentarischen Komödie. Den Regisseuren war es wichtig, den Text Dürrenmatts unverändert zu übernehmen. „Der aktuelle Bezug entsteht von allein“, sagt vom Stein.

Eine Besonderheit ist, dass jeder der Drei nur in einem Akt Regie führte und diesem seine Handschrift aufdrückte. Ludwig zum Beispiel, die Regisseurin des ersten Aktes, legte besonders bei einer Figur Wert auf eine elegante Gestik. Vom Stein war es im zweiten Akt wichtig, dass die vielen Personen auf der Bühne miteinander agieren, aber trotzdem ihren eigenen Charakter behalten. Kreitmair, der den Bettler Akki spielt, sagt: „Ich bin ein Fan von Choreografie.“ Er legt sehr viel Wert auf schöne Standbilder. Wer genau hinsieht, wird im dritten Akt, dessen Regisseur er ist, bemerken, dass die Gesten der Darsteller ein Stück weit natürlicher sind als im klassischen Theater.

Der Aufführungsort im Konzertsaal der Maria-Ward-Schule stellte die Schauspieltruppe vor eine Herausforderung. Die Bühne ist viel kleiner als die der Stadthalle Schrobenhausen. Viele Leute müssen auf wenig Raum spielen. Das Team entschied sich deshalb für eine experimentelle Form, bei der der ganze Raum bespielt wird. „Es ist eine sehr nahe Geschichte zwischen Schauspielern und Publikum“, sagen die Regisseure. Einen direkten Kontakt zwischen Darstellern und Zuschauern wird es nicht geben. Es kann aber durchaus nötig werden, Platz zu machen. Zum Beispiel, wenn der Engel (Nicole Mahrenholtz) mit seinen großen Flügeln durch die Reihen schreitet. Mahrenholtz beschreibt ihre Figur als „eigentlich ein Naturforscher“, der die Menschen eher mit einem Forscherblick als mit Empathie betrachtet.

Die Bühnendekoration ist grundsätzlich eher minimalistisch gehalten. Nur im zweiten Akt, der unter der Gilgameschbrücke spielt, wird es opulenter. Umso fantasievoller sind die Kostüme aus Karin Oberachers Hand. Mit Simon Bunk, Fabian Osterloh (Henker) und Markus Kirsch (Polizist) stehen drei neue Mitspieler auf der Bühne. Katharina Bichler, die zusammen mit Emma Oberacher und Charlotte Mahrenholtz die Dichter spielt, ist nach neun Jahren Pause wieder dabei.

Das Stück selbst beschreibt vom Stein so: „Es ist eine Komödie. Man darf lachen, auch wenn es einem an der einen oder anderen Stelle gefriert.“ Kreitmair bestätigt: „Es gibt Momente, wo wir als Schauspieler auch nach zigfachen Proben immer noch Gänsehaut bekommen.“ Er beschreibt das Stück als „unheimlich lustig, aber gleichzeitig auch eine Botschaft“.

Inhalt König Nebukadnezar (Alexander vom Stein) hat seinen Vorgänger Nimrod (Simon Bunk) zu Fall gebracht und strebt nun, nachdem die Neuordnung der Welt gelungen ist, nach Vollkommenheit: Er will den wahrhaft sozialen Staat einführen. Alle Bettler werden angewiesen, in den Staatsdienst überzutreten. Einzig der Bettler Akki (Ferdinand Kreitmair) besteht auf seinem angestammten Gewerbe. Er will sich seine Freiheit bewahren. Als Bettler verkleidet will Nebukadnezar Akki im persönlichen Gespräch zum Staatsdienst überreden. Akki schlägt dem Fremden, der sich als Bettler aus Ninive ausgibt, vor, sich in der Kunst des Bettelns zu messen. Akki, Meister seiner Kunst und Menschenkenner, schlägt für jeden Vorbeigehenden den richtigen Ton an, mimt den Bescheidenen oder fordert frech, er erbettelt das Maximale. Nebukadnezar hingegen weiß nur zu klagen, erreicht damit wenig und verliert den Wettkampf. Ein Engel (Nicole Mahrenholtz) führt währenddessen das vor seinen Augen von Gott erschaffene Mädchen Kurrubi (Anna Singer) durch die Straßen Babylons. Er hat von Gott den Auftrag erhalten, das Mädchen dem geringsten Menschen auf der Erde zu übergeben. Nun glaubt er zu wissen, dass der Verlierer der ärmste Mensch sei, und überlässt dem Bettler aus Ninive das Mädchen. Nebukadnezar, der nicht als geringster Mensch gelten will, reagiert beleidigt. Er tauscht Kurrubi gegen seinen gefesselten Vorgänger Nimrod, und das Mädchen fällt rechtmäßig an Akki. Zurück im Palast, erkennt Nebukadnezar, dass er Kurrubi liebt. Kurrubi jedoch erkennt ihn nicht wieder und besteht darauf, nur den Bettler aus Ninive zu lieben. Als Nebukadnezar sich als dieser zu erkennen gibt, glaubt Kurrubi ihm nicht. Der selbstgerechte König ist enttäuscht, dass Gottes Gnadengeschenk nicht ihm, sondern nur dem wahren Bettler würdig ist. Er beschließt, einen Turm zu errichten, der die Wolken durchfährt, mitten ins Herz seines Feindes.

