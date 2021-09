Petersdorf

Trinkwasser: Hier entsteht der neue Hochbehälter in Hohenried

Plus Beim Leitungsbau für die Wasserversorgung, der rund um den Hochbehälter in Hohenried nötig ist, entdeckten Arbeiter ein Holz-Wasserleitungsstück von anno dazumal.

Von Stefanie Brand

Das Dauerbrennerthema in der Gemeinde, die Wasserversorgung, ist auf der letzten Etappe angekommen. Die Zielgerade – also dann, wenn die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde auf dem neuesten Stand sein wird – wird voraussichtlich ab Mitte 2022 in greifbare Nähe rücken. Bis Herbst 2022 soll der letzte Baustein der Wasserversorgung, der neue Hochbehälter, der aktuell in Hohenried gebaut wird, ans Netz gehen. Aktuell lässt der Blick auf die Baustelle nur schwerlich erahnen, dass dort einmal der neue Hochbehälter errichtet werden soll. Und auch die Begleitaufgaben, wie etwa die Verlegung von Wasserleitungsrohren, einem Kanal im Hohlweg und der Stromleitung, förderte zuletzt einen wahrlich ungewöhnlichen Fund zutage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

