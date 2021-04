Pfeifer-Werk investiert Millionenbeträge in Lärm- und Staubschutz

Plus Der Werkleiter informiert die Kühbacher Räte über Investitionen in Logistik und in ein Freiflächenlager. Es kommt die Frage auf, ob das Werk vergrößert werden soll.

Weniger Staub und Lärm verspricht sich das Pfeifer-Werk in Unterbernbach (Markt Kühbach) von seinen aktuellen Investitionen. Insgesamt rund 16 Millionen Euro investierte der holzverarbeitende Betrieb in den Logistikbereich, neue Silos und E-Arbeitsfahrzeuge. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag informierte der Werkleiter nicht nur über die Investitionen. Es ging auch um ein Freiflächenlager.

Ein „Quell ewiger Gespräche“ war laut Werkleiter Uwe Herold der Rückstau von Lastwagen auf der Staatsstraße, die darauf warteten, auf das Betriebsgelände fahren zu können. Mit dem Neubau des Logistikbereichs mit neuem Parkplatz, zwei Lastwagenfahrspuren und einem Lärmschutzwall ist das offensichtlich Geschichte. Der Werkleiter sagte: „Seit der Inbetriebnahme habe ich nicht mehr gehört, dass es zu einem Rückstau kommt.“ Rund 3,5 Millionen Euro kostete der Neubau. Die Wallanlage ist bereits bepflanzt. Sie werde durch die Pflanzen noch etwa drei bis vier Meter höher werden, so Herold.

Hackschnitzel in Silos statt auf Freifläche

Im Bereich der Klotzfabrik, wo bisher zwei Trockenspansilos stehen, baute Pfeifer für 4,6 Millionen Euro drei neue Siloanlagen. Bis Anfang August sollen alle fünf Anlagen in Betrieb sein. Nachdem die Hackschnitzel dann nicht mehr auf der Freifläche, sondern in den Silos zwischengelagert werden, werde es auch weniger Staub geben, sagte Herold. Geschäftsführer Gernot Hormeß ergänzte: „Es wird immer eine gewisse Grundstaubentwicklung geben. Aber nicht in der Menge, die wir hatten.“

Rund 16 Millionen Euro investierte der holzverarbeitende Betrieb Pfeifer in Unterbernbach unter anderem in den Neubau des Logistikbereiches, damit es keinen Rückstau mehr auf der Staatsstraße gibt. Foto: Gerlinde Drexler

Rund 7,5 Millionen Euro kostete das neue Trockensortierwerk im Logistikbereich und eine Million Euro investierte Pfeifer in neue Umschlagfahrzeuge mit E-Technik. Beide Maßnahmen sollen die Lärmbelästigung reduzieren. Wenn es funktioniere, würde die Firma noch mehr E-Fahrzeuge einsetzen, kündigte Hormeß an. Der Gemeinderat befürwortete die Änderungen beim Heizkraftwerk.

Freilagerfläche liegt außerhalb der Baugrenze

Eine Freilagerfläche, wo für das Kraftwerk Industrie- zu Brennholz gehackt wird, liegt teilweise außerhalb der Baugrenzen. Das war das Ergebnis von Nachvermessungen. Um einen „sauber genehmigten Zustand zu haben“, so Geschäftsführer Hormeß, beantragte die Firma eine Befreiung von den Auflagen des Bebauungsplanes. Das Heizkraftwerk ist seit 2007 in Betrieb und die Freilagerfläche wird seitdem genutzt. Weder an den Immissionen noch an den Abläufen werde sich etwas ändern, versicherte der Werkleiter: „Es wird keinen erhöhten Lärm oder mehr Staub geben.“

Franz Lechner interessierte, ob das Heizwerk in naher Zukunft vergrößert oder die Leistung erhöht werden soll. Das sei nicht geplant, sagte Geschäftsführer Hormeß. Der Hacker werde in der Regel am Wochenende nicht arbeiten, unter der Woche soll spätestens um 16 bis 17 Uhr Schluss sein, antwortete der Werkleiter auf die Frage von Manfred Felber. Der Gemeinderat stimmte einer Befreiung von den Auflagen zu.

