Photovoltaikanlage wirft viel Geld ab für den TSV

Der TSV Rehling hat aber auch hohe Ausgaben zu verbuchen. Die Mitglieder haben ihren Jahresbeitrag erhöht.

Von Josef Abt

Der TSV Rehling hat als größter Rehlinger Ortsverein auch künftig einen starken Vorstand. Dieter Schmid hatte zwar angekündigt, seinen Posten abzugeben, doch er stellte sich nun, wie berichtet, ebenso wie die anderen Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre zur Wiederwahl. Dieter Schmid konnte unter den Gästen der Generalversammlung Rehlings Bürgermeister Alfred Rappel sowie Ehrenmitglied Georg Witzenberger willkommen heißen. Zunächst zeigte der Vorsitzende die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres auf. Dazu gehörte die Verpachtung der TSV-Vereinsgaststätte an die neuen Pächter Loredana und Mauritzio Vruna, die sich sehr um das Wohl der Gäste in den Lechtalstuben bemühten.

Dass das große Sportheim des TSV Rehling, der heuer auf sein 70-jähriges Bestehen blicken kann, viele Unkosten verursacht, ist bekannt. Es ist in die Jahre gekommen und hat schon einige aufwendige Sanierungsarbeiten hinter sich, so im Bereich der Duschen und Heizungsanlage. Trotzdem stehen noch viele Dinge auf der Liste, wie auch Schatzmeisterin Katja Bohnert in ihrem anschließenden Bericht über die finanzielle Situation erläuterte. Dazu kam der Diebstahl des fast neuen Aufsitzrasenmähers im vergangenen Jahr. Die Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Geräts habe viel Geld gekostet. Auch ein Wasserschaden in der Gaststätte habe hohe Kosten und viel Ärger verursacht. Wie Bohnert ausführte, steht es um die Finanzen des TSV Rehling trotzdem nicht ganz so schlecht, wie es anfangs ausgesehen habe. Als positiven Effekt müsse man die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportheimes nennen, die gutes Geld abwerfe, so die Kassenverwalterin. Wie Vorsitzender Dieter Schmid weiter ausführte, könnte demnächst aber noch ein finanzielles Problem auf den TSV Rehling zukommen. Was die Brandschutzverordnung angeht, stehen in Kürze die Prüfungen des Sportheimtraktes an: „Erst danach können wir sagen, welche Beträge hier fällig werden.“

Aufgrund der vielen ausstehenden Aufgaben legte die Vereinsführung der Generalversammlung eine Beitragserhöhung zur Abstimmung vor. Die letzte Beitragsanpassung war vor vier Jahren. Der TSV Rehling zählt momentan 680 Mitglieder, die sich in acht Abteilungen aufteilen. Nachdem sich die Versammlung einstimmig für eine Erhöhung ausgesprochen hat, wird der Jahresbeitrag für Erwachsene um acht Euro angehoben, für Jugendliche um fünf Euro, für Kinder um vier Euro, und der Familienbeitrag erhöht sich um 16 Euro.

Die anschließenden Neuwahlen leitete Bürgermeister Alfred Rappel. Dieter Schmid ist weiterhin Vorsitzender und Stefan Bachmeir sein Stellvertreter, Schatzmeisterin bleibt Katja Bohnert und Schriftführer Norbert Strobl, der von Sebastian Seiler unterstützt wird. Gewünscht hätte sich das Gremium einen dritten Vorsitzenden, es war jedoch niemand für dieses Amt zu finden. Als möglicher zweiter Schatzmeister steht Georg Ostermayr im Raum, der noch um Bedenkzeit gebeten hat. In Abwesenheit wiedergewählt wurde Thomas Nöbel als Jugendleiter. Neu sind die beiden Kassenrevisoren Tanja Wiedemann und Manfred Bader, die das Amt von den bisherigen Amtsinhabern Georg Ostermayr und Michael Jakob übernahmen.

Rappel dankte allen Amtsinhabern, dass sie ihre Ämter in einem so großen Verein wieder angenommen haben. Er drückte seine Hoffnung darüber aus, „dass der TSV Rehling weiter in ruhigen Fahrwassern bleibt, auch im Hinblick auf die Vielfalt der Aufgaben“. Er versprach, dass die Gemeinde weiter bereit sei, den TSV so weit wie möglich zu unterstützen.

Zuletzt hatte Adolf Heindl eine Anregung an den Vorstand: Bekanntlich hat der TSV Rehling mit Matthias Kagerhuber ein langjähriges Vereinsmitglied in der Leichtathletik-Abteilung, der Weltmeister im Viererbob ist: „und dies wäre eigentlich angebracht für eine kleine Ehrung“, so Heindl. Dieter Schmid versicherte, dass er sich der Sache annehmen werde.

