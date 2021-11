Markt Pöttmes geht Bau eines Mobilfunkmasts im Ebenrieder Forst an

Plus Die Pöttmeser Ortsteile Osterzhausen, Ebenried und Stuben sollen besseren Handyempfang bekommen. Nun will der Gemeinderat den Bau eines Mobilfunkmasts angehen.

Bewohnerinnen und Bewohner der Pöttmeser Ortsteile Osterzhausen, Ebenried und Stuben sollen eine bessere Mobilfunkanbindung bekommen. Vor einem Jahr hatte der Marktgemeinderat beschlossen, in ein Förderprogramm des Freistaats einzusteigen. Nun ging er den nächsten Schritt.