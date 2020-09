vor 35 Min.

Polizei Aichach kontrolliert - viele fahren bei Schulen zu schnell

Die Aichacher Polizei zieht eine erste Bilanz ihrer verstärkten Kontrollen zum Schulanfang. 25 Verkehrsteilnehmer sind zu schnell unterwegs. Die Kontrollen gehen weiter.

Zum Schuljahresanfang hat die Aichacher Polizei wie angekündigt verstärkt den Verkehr im Umfeld von Schulen und Schulbushaltestellen kontrolliert. Diese Kontrollen setzt sie in den kommenden Wochen fort, so die Polizei.

In den ersten Tagen des neuen Schuljahres hatten die Polizeibeamten besonders ein Auge auf die gefahrenen Geschwindigkeiten und darauf, ob Kinder im Auto richtig gesichert sind und ob auf dem Fahrrad ein Helm getragen wird.

Polizei Aichach: Ein Autofahrer bekommt einen "Punkt"

Bei den Geschwindigkeitsmessungen im Umfeld der Schulen – dort beträgt die zulässige Geschwindigkeit in der Regel 30 Stundenkilometer – wurden insgesamt 25 Autofahrer mit einer überhöhten Geschwindigkeit registriert, berichtet Verkehrssachbearbeiter Thomas Schmid. Spitzenreiter dabei war laut Schmid ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 56 Stundenkilometern bei erlaubten 30 Stundenkilometern. Das bedeutet einen Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ in Flensburg und eine Geldbuße von 80 Euro.

Auch wenn sich die weiteren Verstöße größtenteils noch im Verwarnungsbereich bewegten: Schmid weist darauf hin, dass sich der Bremsweg selbst bei einer Gefahrenbremsung um mehr als das Doppelte erhöht hätte.

Er bittet deshalb alle Autofahrer gerade jetzt um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber den Schulkindern. Die Polizei appelliert außerdem an alle, auf ihr eigenes Verhalten zu achten. (AZ)

