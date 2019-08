13:49 Uhr

Polizei Aichach zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

In der Nacht zum Sonntag hat die Aichacher Polizei in Oberbernbach einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Die Aichacher Polizei kontrolliert in der Nacht zum Sonntag einen Autofahrer in Oberbernbach. Sie riechen Alkohol. Der Alkomat bestätigt den Verdacht.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Aichacher Polizei in der Nacht zum Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer gegen 2.40 Uhr in der Hauptstraße in Oberbernbach. Sie stellten bei dem 42-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab über 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sicher gestellt. (AN)

