Rauchfrei-Kurs der Caritas

Vorgespräch mit der Suchtfachambulanz

Wer mit dem Rauchen aufhören möchte, braucht einen starken Willen. Die Suchtfachambulanz der Caritas in Aichach möchte Rauchern die Möglichkeit bieten, in einem „Rauchfrei-Kurs“ mit dem Rauchen aufzuhören. Das Ausstiegsprogramm verfolgt einen verhaltenstherapeutischen Ansatz. Der „Rauchfrei-Kurs“ beinhaltet eine Informationsveranstaltung, sieben wöchentliche Gruppentreffen und zwei individuelle Telefontermine. In den ersten Gruppentreffen wird die Motivation für ein rauchfreies Leben aufgebaut. Nach dem Rauchstopp folgt die Stabilisierung der Abstinenz. Teilnehmen können Menschen aller Altersgruppen. Gruppenstart ist am Freitag, 8. November. Die Gruppentreffen finden freitags von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Suchtfachambulanz in Aichach statt. Ein Vorgespräch ist Voraussetzung für die Teilnahme. Interessenten können sich an die Caritas Suchtfachambulanz Aichach, Münchener Str. 19, unter Telefon 08251/873480 oder per E-Mail an suchtfachambulanz.aichach@caritas-augsburg.de wenden. Ansprechpartnerin für den Rauchfrei-Kurs ist die Diplompsychologin Regina Beer. (AN)

