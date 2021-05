Großeinsatz: Es brennt an der Kindergarten-Baustelle in Rehling

Am Donnerstag kommt es kurz nach 9 Uhr zu einem Brand auf der Baustelle des neuen Kindergartens in Rehling. Der Alarm löst einen Großeinsatz aus.

Großer Schrecken in Rehling: Am Donnerstag kurz nach 9 Uhr ist es zu einem Brand auf der Baustelle des Rehlinger Kindergartens gekommen. Nach dem Alarm wurde ein Großaufgebot von Feuerwehren an den Brandort geschickt. Ersten Informationen unserer Redaktion zufolge konnten die Helfer Schlimmeres verhindern.

Rehling: Haben Spenglerarbeiten den Brand an der Kindergarten-Baustelle ausgelöst?

Der Brandherd lag im Dachbereich des Anbaus, in dem Küche, Mehrzweckraum und Gemeindebücherei unterkommen werden. Laut Mitteilung der Aichacher Polizei ist es ersten Einschätzungen nach wohl aufgrund von Spenglerarbeiten zu dem Brand gekommen. Pressesprecher Peter Löffler berichtete, ein Arbeiter habe mit einer Feuerlanze Bitumen erhitzt, dadurch habe sich die darunter liegende Isolierung entzündet.

Den Feuerwehren ist es inzwischen gelungen, den Brandherd unter Kontrolle zu bringen. Hilfreich war es für sie, dass an dem Gebäude noch die Gerüste stehen. So konnten die Feuerwehrler leichter an den Brandort gelangen. Menschen waren nicht in Gefahr. Weitere Erkenntnisse werden im Laufe des Tages erwartet.

Das könnte Sie auch interessieren: