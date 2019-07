00:33 Uhr

Rewe: Neubau an Schrobenhausener Straße

Der Rewe-Markt an der Schrobenhausener Straße ist in die Jahre gekommen. Der Eigentümer will nun entlang des Wittelsbacher Weges (rechts) einen Neubau errichten. Für das Projekt wird ein Bebauungsplan aufgestellt.

Aichacher Stadtrat behandelt eine ganze Reihe von Bebauungsplänen, bevor es in die Sommerpause geht

Er war der erste größere Supermarkt in Aichach: Auf Südmarkt folgte an der Schrobenhausener Straße Minimal, seit 2006 ist Rewe an der Schrobenhausener Straße vertreten. Den in die Jahre gekommenen Supermarkt will der Eigentümer nun durch einen Neubau ersetzen. Für das Vorhaben stellt die Stadt Aichach einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan mit dem Namen „Wittelsbacher Weg“ auf, war sich der Stadtrat am Donnerstagabend einig.

Mit dem Neubau soll die Verkaufsfläche von derzeit 1427 Quadratmetern auf etwa 1650 wachsen. Etwa 50 Quadratmeter davon sind für ein Bäckerei-Café gedacht. Das neue Gebäude soll anders als der jetzige Supermarkt am Wittelsbacher Weg stehen. Die dortige Zufahrt wird nicht mehr benötigt, nachdem Ein- und Ausfahrt über die Schrobenhausener Straße geregelt werden sollen. Die Tankstelle soll wie berichtet aufgelöst werden. Fragen, ob es während des Baus dort keine Einkaufsmöglichkeit gibt und was mit dem Personal passiert, konnte das Bauamt nicht beantworten.

beim Milchwerk Kurz vor dem Abschluss steht dagegen die Bebauungsplanänderung für das Milchwerkgelände. Geregelt wird eine flexiblere Belegung der Verkaufsflächen, die Aufstockung des nördlichen Gebäudes und die Zulässigkeit eines Bürohauses statt eines Hotels im Süden des Geländes. Der Plan muss nochmals für vier Wochen ausgelegt werden.

Ebenfalls ausgelegt wird nun der Bebauungsplan „Photovoltaik Sulzbach“, nachdem der Stadtrat ihn mit 23:6 Stimmen gebilligt hat. Die Gegenstimmen kamen von der FWG.

Den Billigungs- und Auslegungsbeschluss hat der Stadtrat auch für den Bebauungsplan „Am Riedweg“ in Klingen gefasst. Er soll den Bestand eines vorhandenen Gebäudes, in dem landwirtschaftliche Geräte untergebracht sind, und eines überdachten Holzlagers planungsrechtlich sichern.

Der Bebauungsplan „Siedlung-Ost“ in Untergriesbach wird für ein knapp 1150 Quadratmeter großes Grundstück am Rebhuhnweg geändert, hat der Stadtrat mit 25:4 Stimmen beschlossen. Damit wird es möglich, dort zwei statt nur ein Einfamilienhaus zu bauen. Geändert werden auch die zulässige Wandhöhe mit 5,50 Metern und die erlaubte Dachneigung (etwa 20 Grad). Georg Robert Jung (FWG) wollte auch Flachdächer zulassen. Weil die Bauherrn das nicht beantragt haben, blieb es bei den Satteldächern. Die FWG-Räte stimmten dagegen.

