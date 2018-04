26.04.2018

Rockabilly, Funky Stuff, Folk

Treten am Samstag im Canada in Obermauerbach auf: Manufunktur. Foto: Kevin Conen

„The Swamp Shakers“, „Manufunktur“ und die neue Aichacher Band „Doc Canada’s Best Brew“ spielen im Canada in Obermauerbach

Das Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) startet ins letzte Konzert- und Veranstaltungswochenende dieser Spielzeit. Am heutigen Donnerstag, 26. April, kommt mit The Swamp Shaker eine Rockabilly-Band aus Lettland. Zum Abschluss der Saison spielen am Samstag, 28. April, die Aichacher Funk & Soulformation Manufunktur und die neue Aichacher Band Doc Canada’s Best Brew als Opener.

Der Style ist authentisch und irgendwo zwischen klassischem und modernen Rockabilly angesiedelt. Er hat leichte Einflüsse von Jump’n’Jive, Swing, Rock’n’Roll, Rhythm’n’Blues, Country und Blues. Cruisin’ Mr. Splash (Karlis Paukte), der Stand-up Drummer, und Hurricane Annie (Anna Andersone), die Kontrabassspielerin, teilen sich die Lead-Stimme. Magic Marc (Marcis Liepins) ist der Gitarrenspieler. Er ist der Sohn des in der Aichacher Musikwelt durch sein Kontrabass- und Geigenspiel bekannten Janis Liepins.

verspricht eine Reise, eine Tour durch die Welt des Funky Stuff. Ob gefärbt mit Rock, Blues oder Soul – alles wird verarbeitet. Von Hand, mit Liebe und Hingabe. Die wahre Leidenschaft gehört dabei der stets präsenten Latin Music. Dabei kommen nicht die üblichen Gassenhauer an die Reihe, sondern durchaus Überraschendes und Seltenes. Manufunktur sind: Brugi Weber(Vocals), Melli Sprenger (Vocals), Thorsten Weiß (Vocals), Gregor Holzapfel (Gitarre), Hias Schröck (Bass), Bernd Obst (Piano/Organ), Wolfi Schwarz (Drums), Stefan Mader (Percussion), Dustin Schanz (Bariton- und Altsax), Sebastian Hummel (Tenorsax), Günther Mühlbauer (Trompete) und Wolfgang Glas (Posaune).

Als Opener betritt eine völlig neue Aichacher Band die Bühne. Vor einem knappen Jahr in Jams und mehrfach wechselnden Besetzungen aus der Taufe gehoben, haben sich die Musiker ihrer Art von entspannter laid back Cajun, Country & Folkmusik verschieben. Es werden Songs von Hank Williams, Willie Nelson, Willy de Ville, Johnny Cash und Little Feat, aber auch unbekannte Stücke von Lynyrd Skynryd aus den frühen Siebzigerjahren oder Blackberry Smoke präsentiert. Doc Canada’s Best Brew sind: Robert Edler (Gitarre/Ukulele/Gesang), Richard Bauch (Slide- & Stealguitar/Harp/Gesang), Walter „Moser“ Miesl (Gitarre), Tom Kopfmüller (Bass/Gesang), Janis Liepins (Kontrabass), Mani Wittmair (Quetschn), Rudi Spann (Schlagzeug), Kurt Rauscher (Percussion/Waschbrett) und Rainer Knauer (Gesang). (AN)

Einlass im Canada ist jeweils ab 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.15 Uhr. Der Eintritt am Donnerstag, 26. April, ist frei. Karten für Samstag, 28. April, gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.canada-mauerbach.de

