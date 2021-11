Brandstiftung: Unbekannte zünden Hütte bei Großinzemoos an

In einem Waldstück im Gemeindebereich Röhrmoos brennt eine Holzhütte ab. Die Polizei Dachau geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Im Gemeindebereich Röhrmoos (Landkreis Dachau) ist eine Holzhütte komplett abgebrannt ist. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 7. November, und Sonntag, 14. November, nördlich des Sigmertshausner Holzes neben dem Wanderweg in Richtung Rennweg bei Großinzemoos (Gemeinde Röhrmoos). Wie die Polizei berichtet, setzten dort bislang unbekannte Täter ein sogenanntes Vogelkundehaus des Bunds Naturschutz in Brand. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus und haben die Ermittlungen aufgenommen. Die tat wurde der Dachauer Polizei erst am Mittwoch bekannt.

Hütte bei Großinzenmoos abgebrannt: Polizei bittet um Hinweise



Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Das Feuer müsste aufgrund der Hüttengröße aufgefallen sein. Notrufe gingen bei der Polizei jedoch nicht ein. Unter der Telefonnummer 08131/5610 bittet die Polizei Dachau um Hinweise. (kneit)