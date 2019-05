21.05.2019

Schäferhunde erfolgreich bei Prüfung

Mit einer erfolgreichen Frühjahrsprüfung in der Ortsgruppe Aichach des Schäferhundevereins wurden die teilnehmenden Mensch/Hund-Teams für ihr ausdauerndes Training belohnt.

Unter Richter Norbert Schulz und Prüfungsleitung Irma Fuchshuber absolvierten Angelika und Katja Klövekorn ihren Sachkundenachweis und dürfen sich Hundeführer nennen. Danach legten Josefine Rettenberger mit Nox vom Ecknachtal und Wolfgang Ruß mit Lenny vom grauen Bandit (beides DSH) die Begleit-hundeprüfung ab. Diese ist die Basisprüfung für alle weiteren Hundesportdisziplinen.

Zwei Hundeführer, Rüdiger Lei-fert mit Arko (DSH, 91 Punkte) und Hans Nawrath mit Caria vom Faxweg (DSH, 85 Punkte) bestritten erfolgreich die SPR1, die aus dem Schutzdienst der IGP1 besteht. Im Anschluss folgte die IGP (internationale Gebrauchshundeprüfung), die aus Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst besteht und pro Sparte mit maximal 100 Punkten belohnt werden kann. Birgit Hintermayr mit Querida von Dobrava (russischer Terrier) und Lisa Kosmak mit Tigris von der Liebeswarte (DSH) erreichten in der IGP1 271 Punkte (sehr gut) und 276 Punkte (sehr gut).

In der IGP3 startete ebenso Lisa Kosmak, diesmal mit ihrer Herdermix-Hündin Amber. Die beiden erzielten ein sehr gut und zeigten die beste Unterordnung des Tages. Simon Rettenberger, der von den Junioren entwachsene Übungswart und Schutzdiensthelfer der Ortsgruppe Aichach, legte mit seiner deutschen Schäferhündin Ayka vom Donnerkeil eine grandiose IGP3 mit 100/95/98 und einem vorzüglich und damit eine gelungene erste Qualifikation für die Landesgruppenausscheidung ab. In der IFH1, in der die Hunde eine Fremdfährte von 1200 Schritten intensiv absuchen, um ausgelegte Gegenstände zu finden, erkämpften sich Birgit Hintermayr und Tulpe (russischer Terrier) im kniehohen Gras 91 Punkte.

Zuletzt starteten Brigitte Fischer und Frankie in der FH2. Auf 1800 Schritten bewies der deutsche Schäferhund seine Fährtensicherheit und ließ sich auf den acht Schenkeln, sieben Winkeln und dem Halbkreis trotz Wildspuren und Verleitungen nicht wesentlich ablenken. Er erschnüffelte 93 Punkte. (ira)

