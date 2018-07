05:32 Uhr

Scherben von Bierflaschen landen in Schiltberg im Futter

Ein Landwirt beklagt sich über Müll auf seinen Feldern bei Schiltberg. Im Landkreis gibt es häufig Probleme mit wilder Entsorgung.

Von Ulrike Eicher

Josef Schmid ärgert sich. Er ist Landwirt und bewirtschaftet Felder zwischen dem Schiltberger Ortsteil Ruppertszell und Junkenhofen bei Gerolsbach im Nachbarlandkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Auf diesen Feldern findet er seit drei bis vier Jahren regelmäßig leere Bierflaschen. Immer seien es Flaschen der Marke Augustiner, die neben der Ortsverbindungsstraße im Getreide landeten. Schmid glaubt, dass ein Autofahrer sie rauswirft, wenn er vorbeikommt, womöglich ist es sogar immer derselbe. Gesehen hat er ihn noch nicht. „Das finde ich einfach nicht richtig“, sagt der Junkenhofener, „das ist Umweltverschmutzung.“ Doch mehr noch: Es ist gefährlich für die Tiere.

Beim Mähen brechen die Flaschen, wenn sie unentdeckt bleiben. Die Glassplitter können nicht nur die Reifen der Maschinen aufritzen, sie gelangen auch ins Tierfutter – denn was Schmid erntet, verfüttert er auch an seine Rinder. „Und wir haben schon Scherben darin gefunden.“ Im Frühjahr sammelt er immer die Flaschen auf, zehn Stück oder mehr findet er dann. Doch jetzt im Sommer seien sie nicht mehr so leicht sichtbar im Getreide. Deshalb hat er sich nun an die Aichacher Nachrichten gewandt, in der Hoffnung, dass der Umweltsünder durch einen Zeitungsartikel auf das Problem aufmerksam wird. Auch bei der Aichacher Polizei hat Josef Schmid die Vorfälle schon gemeldet.

Die konnte in diesem speziellen Fall bislang noch nichts herausfinden. Fest steht aber, dass im Landkreis immer wieder illegal Müll entsorgt wird. Erich Weberstetter hat als Leiter der Aichacher Polizeidienststelle allein aus dem vergangenen Jahr einige Beispiele parat. Im Juni etwa hat ein Autofahrer einen Müllsack an der Staatsstraße bei Unterach (Rehling) abgeladen. Er wurde dabei beobachtet, sodass ein Zeuge das Kennzeichen melden konnte. Im April sind vier Tüten Hausmüll am Straßenrand am Ecknacher Weg in Aichach aufgetaucht. Und im Januar 2017 hat ein Waldbesitzer bei Mühlhausen gleich eine ganze Sperrmüllsammlung in seinem Waldgebiet gefunden: rund einen Kubikmeter Styropor, Kartonagen und sonstigen Müll aus einem Umbau hatte ein 56-Jähriger dort hinterlassen, den die Polizei anschließend ermitteln konnte.

Immer mehr Müll wird illegal entsorgt

Seinen Müll auf die Art loszuwerden ist verboten, stellt Erich Weberstetter klar. Die unerlaubte Abfallbeseitigung gilt als Ordnungswidrigkeit, für die das Landratsamt ein Bußgeld verhängt. Wie hoch das ist, hängt vom Einzelfall ab (siehe Infokasten). In extremen Situationen können aber bis zu 100000 Euro fällig sein, sagt Weberstetter.

Dass immer mehr Müll illegal entsorgt wird, weiß auch Wolfgang Müller. Woran das liegt, das kann der Sprecher des Landratsamts Aichach-Friedberg aber nicht eindeutig sagen: „Bequemlichkeit spielt sicher eine Rolle, sich um die Kosten drücken zu wollen ebenfalls.“ Beim Sperrmüll dürfte es nicht ums Geld gehen: Sperrmüll kostet den Landkreisbewohner nichts, wenn er ihn auf eine Wertsoffsammelstelle bringt, bis zu zwei Kubikmeter pro Anlieferung sind da möglich. Einmal jährlich kann man sich den Sperrmüll bis fünf Kubikmeter auch vor der Haustür abholen lassen, so Müller. Hausmüll kostet allerdings je nach Tonnengröße. Ist die Tonne voll, dann kann entweder eine größere Tonne bestellt oder bei einmalig vermehrt anfallendem Müll ein zusätzlicher Müllsack für sieben Euro vom Landkreis gekauft werden. Wer seinen Müll stattdessen in die Landschaft wirft, der will das womöglich umgehen.

Es tauchen aber scheinbar nicht nur häufiger wilde Müllablagerungen auf – sie werden auch vermehrt ans Landratsamt gemeldet. Seit Anfang 2017 gibt es eine Abfall-App im Wittelsbacher Land. Als Service der Abfallwirtschaft für Smartphones und Tablets bietet sie Infos etwa zu den Abfuhrterminen der Tonnen, zu Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe oder ein Müll-Abc. Diese App hat auch die Funktion „Wilder Müll“ integriert. Damit können Bürger unkompliziert auf unerlaubt entsorgte Müllhaufen aufmerksam machen. Sie schicken ein Bild davon direkt ans Landratsamt, während der Standort per GPS übermittelt wird.

Diese Funktion wird gut angenommen, sagt Wolfgang Müller: „Etwa ein Drittel der Abfallmeldungen erhalten wir durch die App. Die anderen Meldungen kommen per E-Mail, per Post oder erreichen uns telefonisch.“ Mehr als 8000 Euro habe die Entsorgung solchen Mülls im vergangenen Jahr gekostet. Die Kosten im laufenden Haushaltsjahr stehen noch nicht fest – der Ansatz für die Beseitigung von wilden Müllablagerungen ist im Etat der Staatlichen Abfallwirtschaft im Dezember aber gleich mal auf 12000 Euro erhöht worden.

Überhaupt scheint die App ein Erfolg zu sein im Kreis: Rund 47000 Zugriffe hatte sie 2017. 2018 waren es allein im ersten Halbjahr schon fast 50000 Zugriffe, wie die Statistik des Landratsamts zeigt. (mit cli)

Themen Folgen