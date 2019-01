02.01.2019

Schießen für Kirchenrenovierung

Die Königlich Privilegierten Feuerschützen Aichach schossen in Ecknach das neue Jahr an. Der Pfarrgemeinderat hatte dazu eingeladen.

Feuerschützen aus Aichach lassen es in Ecknach krachen

Die Königlich Privilegierten Feuerschützen aus Aichach ließen es am Neujahrstag im Aichacher Stadtteil Ecknach krachen. Der dortige Pfarrgemeinderat hatte dazu geladen, um so Geld für die Renovierung des sanierungsbedürftigen Gotteshauses einzunehmen. Firmen hatten die verkauften Grillspezialitäten gespendet. Hans Hoy, seit wenigen Monaten Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, freute sich über die Unterstützung. Von der Gesamtsumme von über einer Million Euro muss die Ecknacher Kirchenstiftung 360000 Euro tragen. Viele Ecknacher kamen, ebenso Stadtpfarrer Herbert Gugler und Diakon Richard Reißner. Der Erlös am Ende: 700 Euro. (ech)

