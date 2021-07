Hochwasserschutz: Barrieren haben sich schon bewährt

Plus In Allenberg, Rapperzell, Höfarten und Schiltberg waren die Barrieren beim jüngsten Starkregen schon im Einsatz. Jetzt wird auch Ruppertszell damit versorgt.

Die Gemeinde Schiltberg möchte noch mal 100 Meter zusätzliche Hochwasserschutzbarrieren anschaffen. Bereits in der Juni-Sitzung war der Ankauf weiterer Barrieren beschlossen worden, nun soll der Bestand nochmals aufgestockt werden. Dabei war sich der Gemeinderat Schiltberg in seiner jüngsten Sitzung einig.