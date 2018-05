12.05.2018

Schüler spenden 3320 Euro für Haiti

Aichacher Gymnasiasten geben Geld für die Kinder-Hilfe: Jeder ein Euro im Monat

„Uns gibt auch keiner was!“ Diese Aussage ist keine seltene Reaktion auf die Bitte um Hilfe für Notleidende in aller Welt. Junge Menschen, die sich vergegenwärtigen, wie gut es Heranwachsenden in Deutschland in aller Regel geht, finden es dagegen unglaublich, wenn für einen Jungen oder ein Mädchen anderswo auf der Welt weder regelmäßiges Essen noch ein Schulbesuch gewährleistet ist. Deswegen haben sich dieses Schuljahr laut einer Mitteilung der Schule wieder fast 300 Schüler des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) in Aichach für die Haiti Kinder-Hilfe engagiert.

Sie unterstützen diese mit einem Euro im Monat, zusammen 3320 Euro. Davon können in Haiti, einem Land, das in den vergangenen Jahren durch Naturkatastrophen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, gut 130 Kinder ein Jahr lang die Schule besuchen. Das kann ihnen neben einer festen Mahlzeit vor allem die Chance auf ein faireres Leben durch Bildung bieten. (AN)

Themen Folgen