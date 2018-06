vor 52 Min.

Seniorin kostet falscher Lottogewinn tausende Euro

Ein Brief aus Spanien verspricht einen Gewinn von 4,8 Millionen Euro. Am Ende zahlt aber nur die vermeintliche Gewinnerin.

Mit dem Versprechen eines Lottogewinns von 4,8 Millionen Euro haben unbekannte Täter eine Dasingerin um mehrere Tausend Euro betrogen. Bereits Anfang Mai erhielt die Frau einen Brief aus Spanien per Post, in dem ihr der vermeintliche Gewinn mitgeteilt wurde. Weil sie Verdacht schöpfte, rief die Seniorin die Telefonnummer an, die auf dem Schreiben stand. Am anderen Ende meldete sich eine Frau, die die Dasingerin in perfektem deutsch anwies, 1000 Euro Bearbeitungsgebühr zu bezahlen. Später verlangten die Täter weitere 48000 Euro als „spanische Steuern“ von der Seniorin. Daraufhin überwies die Frau zwar nicht den vollen Betrag, aber mehrere Tausend Euro nach Spanien. Von den Tätern hörte sie danach nie wieder und erstatte Anzeige.

