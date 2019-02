08.02.2019

Shuttle-Bus für Engerlmarkt ist im Gespräch

Beim Helferfest in Thierhaupten haben sich die Organisatoren überlegt, wie die Parksituation entspannt werden könnte

Von Claus Braun

Auf Einladung der Marktgemeinde trafen sich die Macher des Engerlmarkts in Thierhaupten zu einem gemeinsamen Abendessen. Bei diesem Austausch wurde Bilanz gezogen und der Blick auch gleich auf die 15. Auflage des Engerlmarkts in diesem Jahr gerichtet. Bürgermeister Anton Brugger lobte die Helfer, Bauhofmitarbeiter, Vertreter der Feuerwehren aus Thierhaupten und Neukirchen sowie den Hauptorganisatoren Franz Rechner, Wilhelm Schmitz und Sabine Haag für ihr schier unermüdliches Engagement. „Unser Heimatort hat einen schönen Weihnachtsmarkt geschenkt bekommen“, lobte er besonders die ausgeklügelten Vorbereitungen, die unkompliziert und geräuschlos verlaufen seien. Mit Humor nahm das Gemeindeoberhaupt, dass an das Wetter leider nicht gedacht worden war. Doch Brugger wollte sich nicht beschweren, da die Besucher durch das abwechslungsreiche Programm mit steten Aufführungen mehr als entschädigt worden waren.

Es wurden auch Verbesserungen angedacht. Auf Anregung der Feuerwehren, die für die Parkplatzsituation und Ausleuchtung der Zugangskreuzungen zuständig waren, soll künftig ein Bus-Shuttle vom großen Parkplatz am Festplatz zum Kloster eingerichtet werden. Laut Brugger laufen hierzu bereits die ersten Gespräche.

Über einen im Rathaus vorliegenden Antrag, der eine Beleuchtung des Kernortes der Marktgemeinde und des Klosterberges mit Engerl-Motiven zur Vorweihnachtszeit zum Inhalt hat, muss erst noch abgestimmt werden.

