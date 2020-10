vor 43 Min.

Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt hoch

Aichach-Friedberg ist weiterhin im dunkelroten Bereich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 127,73. Fünf Personen liegen derzeit auf der Intensivstation.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 127,73 liegt der Landkreis Aichach-Friedberg weiter im dunkelroten Bereich. Dies meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Stand: Freitag, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt nicht so stark wie in den vergangenen Tagen.

Sieben Corona-Patienten sind derzeit in den Kliniken an der Paar. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation, drei davon werden beatmet.

646 Menschen in Aichach-Friedberg in Quarantäne

Am Donnerstag waren im Wittelsbacher Land 171 Menschen in sieben Tagen positiv getestet worden. Als Kontaktpersonen befanden sich vorsorglich 646 Menschen in Quarantäne. Insgesamt hatten sich seit Anfang März laut Landratsamt 838 Menschen in Aichach-Friedberg mit dem Coronavirus infiziert. Aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor.

