Kirchenmusik mit Leidenschaft in der Sielenbacher Wallfahrtskirche

Plus Zum Auftakt der Woche der Kirchenmusik ist die Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum voll besetzt. Weitere Gottesdienste und Konzerte folgen.

Die Missa Cellensis, auch "Mariazeller Messe" genannt, von Joseph Haydn hat es dem Kammerchor Maria Birnbaum und dem Chor St. Severin aus Garching angetan. Sie war der Auftakt zur "Woche der Kirchenmusik" in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach.