Woche der Kirchenmusik: Maria Birnbaum erklingt

2019 hat Rudolf Drexl die Woche der Kirchenmusik in der Sielenbacher Wallfahrtskirche ins Leben gerufen. Nun kann sie ein zweites Mal stattfinden.

Nach einem Jahr erzwungener Corona-Pause findet vom 3. bis 10. Oktober wieder die "Woche der Kirchenmusik" in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum statt. Konzeption und musikalische Leitung liegen in den Händen von Rudolf Drexl, der das Festival 2019 ins Leben gerufen hat. Es singen der Chor St. Severin, der Gospelchor St. Severin und der Kammerchor Maria Birnbaum.

In Maria Birnbaum sind vier Konzerte geplant

In vier Konzerten und vier Gottesdiensten erklingt laut einer Mitteilung Kirchenmusik aus 900 Jahren in unterschiedlichster Besetzung: von den mystischen einstimmigen Gesängen der Hildegard von Bingen aus dem 12. Jahrhundert bis hin zu den monumentalen Orchestermessen Josef Haydns aus dem 18. Jahrhundert, die in den beiden Sonntagskonzerten die Woche einrahmen. Musik der Romantik ist mit Gounod und Saint Saens ebenso vertreten wie Renaissance (William Byrd), Barock (Bach, Vivaldi) oder das 20. Jahrhundert (Flor Peeters). Am Samstag, 9. Oktober, findet um 20 Uhr außerdem ein Gospelkonzert statt.

Konzeption und musikalische Leitung liegen in den Händen von Rudolf Drexl, der das Festival 2019 ins Leben gerufen hat. Foto: Karl Stöckner (Archivbild)

Nach 2019 findet nun die "Woche der Kirchenmusik" zum zweiten Mal statt auf Initiative von Kirchenmusiker Rudolf Drexl, der aus Sielenbach stammt. Ziel sei es, so die Veranstalter, sowohl die stilistische Vielfalt von Kirchenmusik zu zeigen als auch zu demonstrieren, dass eine anspruchsvolle Gottesdienstgestaltung durchaus nicht immer des großen Apparats eines vollen (und damit teuren) Orchesters, eines großen Chores und professioneller Solisten bedarf. Es stehe auch für kleinere Besetzungen eine Fülle "wunderbarer Musikliteratur zur Verfügung, die für jeden Kirchenmusiker mit engagierten Laienmusikern umsetzbar ist", heißt es in der Mitteilung.

Der Eintritt zu allen Konzerten in Maria Birnbaum ist frei

Damit sich alle Bevölkerungsschichten, insbesondere Familien mit Kindern, vom musikalischen Angebot angesprochen fühlen können, ist der Eintritt zu den vier Konzerten frei. Der Gottesdienstbesuch steht ohnehin jedermann offen.

Wie schon 2019 beteiligt sich auch in diesem Jahr der Klosterwirt Al Monastero mit einer eigenen Festival-Karte und Sonderpreisen an der Veranstaltung.

Die Woche der Kirchenmusik stieß 2019 auf großen Anklang in Maria Birnbaum. Foto: Manuela Rieger (Archivbild)

Der Konzertbesuch unterliegt den 3G-Regeln. Vor dem Einlass müssen sich also alle Besucherinnen und Besucher registrieren lassen und dabei nachweisen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Das Registrierungszentrum befindet sich im Klosterladen gleich gegenüber der Wallfahrtskirche, ist jeweils zwei Stunden vor Konzertbeginn geöffnet und mit mehreren Personen besetzt, um lange Wartezeiten zu vermeiden. (AZ)