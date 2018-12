vor 39 Min.

Silvester: Böllern ist verboten auf dem Stadtplatz

Aus dem Aichacher Zentrum werden keine Raketen in den Neujahrshimmel steigen: Die Stadt hält am Feuerwerkverbot fest.

Die Stadt Aichach hält an ihrem Feuerwerksverbot der vergangenen Jahre fest. Was das bedeutet.

Es bleibt auch in diesem Jahr an Silvester dabei: Böllern ist in Aichachs Innenstadt nicht erlaubt. Die Stadt hält am Feuerwerksverbot fest.

Das Mitführen, Abschießen oder Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen ist laut einer Mitteilung der Stadt im Zeitraum von Montag, 31. Dezember, bis weinschließlich Dienstag, 1. Januar, auf dem Stadtplatz und seinem Umfeld verboten.

Das gilt ebenfalls für die Werlbergerstraße vom Oberen Tor bis zur Einmündung der Martinstraße, die Schneidergasse, Steubstraße, Koppoldstraße, Hubmannstraße, Bauerntanzgasse und Essiggasse sowie die Gerhauserstraße vom Unteren Tor bis zur Einmündung Martinstraße, den Tandlmarkt und das Badgäßchen.

Durch das Feuerwerksverbot konnten nach Überzeugung der Stadt bereits in den vergangenen Jahren Ausschreitungen in der Aichacher Innenstadt verhindert werden.

Die Polizei überwacht der Mitteilung zufolge die Einhaltung des Verbots. Verstöße gegen dieses Verbot werden mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro geahndet. (AN)

Themen Folgen