05.12.2018

Singen mit Gänsehautmoment

Rund 300 Besucher hören das Adventssingen in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach. Unterschiedliche musikalische Talente aus der Gemeinde treten im imposanten Gotteshaus mit einzigartiger Akustik auf

Von Alice Lauria

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört das Adventssingen in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum zum festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Sielenbach. Auch in diesem Jahr kamen wieder rund 300 Musikbegeisterte in der imposanten Kirche mit der einzigartigen Akustik zusammen, um sich gemeinsam auf die stade Zeit einzustimmen. Organisator und Chorleiter Josef Kirmair gelang es wieder, die unterschiedlichsten musikalischen Talente Sielenbachs zu einem Gesamtkunstwerk zu vereinen.

Das Bläser-Quintett der Blaskapelle Sielenbach ließ zur Begrüßung mit dem „Adventsruf“ seine Instrumente durch das Kirchenschiff schallen. Besonders harmonisch klangen die Stimmen der Brüder des Viergsang Stadlmeier in den Ohren der Besucher. Ingrid Matzka begleitete das Quartett an der Harfe.

Wallfahrtsseelsorger Pater Bonifatius Heidel sprach zwischen den Liedern darüber, wie wichtig es sei, im Advent zu entschleunigen, um nicht den Glauben aus den Augen zu verlieren und aufmerksam durch die Zeit der Vorfreude zu gehen.

Die Frauen der Singgruppe Sielenbach verzauberten auch in diesem Jahr mit dem hellen Klang ihrer Stimmen die Zuhörer mit Weisen wie „In der Stille angekommen“ oder „Halleluja“. Auch die etwa 20 Nachwuchssänger des Sielenbacher Kinderchors unter Leitung von Johanna Grieser, Susanna Michalowich und Annika Riedlberger besangen den Advent mit „Das Licht einer Kerze“ und „Sind die Lichter angezündet“.

Endgültig für Weihnachtsstimmung sorgten die Bläser der „junga Sialabecker“ unter Leitung von Martin Heitmeier mit den Klängen von „Oh du fröhliche“ und „Fröhliche Weihnacht“. Für einen ganz besonderen Zauber vergangener Tage sorgten die traditionell bayerischen Melodien der Sielenbacher Saitenmusi. Auf Zither, Harfe und Gitarre gaben die vier jungen Musikerinnen „Marienmenuett“ und „Adventsboarischer“ zum Besten.

Der Sielenbacher Kirchenchor sang stimmgewaltig aus dem Altarraum „Advent ist ein Leuchten“ und „Der Engel begrüßte die Jungfrau Maria“. Ganz besonders jedoch riss das Lied „Freue dich Welt“ die Kirchenbesucher mit. Einen Gänsehautmoment bot, wie bereits in den vergangenen Jahren, der krönende Abschluss des musikalischen Nachmittags, ein von allen Beteiligten und Zuschauern gemeinsam gesungenes „Macht Hoch die Tür“.

