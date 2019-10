vor 21 Min.

Singen zu Ehren Mariens

Beim altbayerischen Mariensingen treten am kommenden Sonntag auch die Gilchinger Sänger auf.

Erlös ist für Aichachs Stadtpfarrkirche

Zu Ehren Mariens, der Mutter Gottes, musizieren mehrere Volksmusikgruppen in der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Das „Altbairische Mariensingen“, organisiert von der Aichacher Kulturszene in Zusammenarbeit mit Annemarie Stöffel, findet am Sonntag, 13. Oktober, statt. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Seit dem Mittelalter gilt der Oktober als Rosenkranzmonat und ist – wie der Monat Mai – der Marienverehrung gewidmet. Auch in Aichach wird mit dem „Altbairischen Mariensingen“ diese Tradition gelebt. Zu Gast sind dieses Jahr die Familienmusik Keller aus Pfronten mit der Solo-Harfenistin Barbara Keller, die Schwarzensteiner Sängerinnen mit Gabi Reiserer, Anneliese und Agnes Staber, die Gilchinger Sänger und die Aichacher Sait’nmusi. Die Moderation übernimmt in diesem Jahr Siegi Götze aus Marquartstein.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Der Erlös der jährlichen Benefizveranstaltung kommt der Renovierung der Aichacher Stadtpfarrkirche zugute. (AN)

Informationen im Info-Büro und Kulturamt der Stadt Aichach, Telefon 08251/902-0.

