06:01 Uhr

So laufen die Bauarbeiten bei der Grundschule Willprechtszell

Pünktlich zu den Sommerferien herrscht an der Grundschule in Willprechtszell wieder Baustellen-Hochbetrieb.

Plus In den Sommerferien wird die Sanierung der Grundschule in Willprechtszell fortgesetzt. Demnächst soll eine Wand eingerissen werden.

Von Stefanie Brand

Ferienzeit bedeutet in der Grundschule in Willprechtszell, dass die Baustelle wieder volle Fahrt aufnimmt. Wenn keine Kinder unterrichtet werden müssen, können die Bauarbeiter schalten und walten, wie sie wollen. Staub und Lärm sind dann kein Hemmnis mehr, um mit der Sanierung und der barrierefreien Erschließung voranzukommen.

An beiden Projekten wird eifrig gewerkelt. Das heißt für den Vorsitzenden des Schulverbands, Dietrich Binder: Jeden Tag geht es mindestens einmal zur Großbaustelle nach Willprechtszell, denn aktuell sind sechs verschiedene Gewerke aktiv.

Aufzug ermöglicht barrierefreien Zugang in obere Stockwerke

Vor der Eingangstür befindet sich ein Container mit reichlich Schutt. Schon nach der ersten Schwelle deuten mit Farbspray markierte Wände an, dass noch mehr Schutt im Container landen wird. Denn die gekennzeichnete Wand wird fallen, um Platz zu schaffen für den Aufzug, der einen barrierefreien Zugang in die oberen Stockwerke der Schule ermöglicht. Die Vorbereitungen laufen, der Einbau des Aufzugs ist für die Herbstferien geplant.

Eine barrierefreie Lösung ist laut Binder auch für den Zugang zur Schulturnhalle gefunden. Anstelle einer Rampe im Gebäude, die wegen der Höhenvorgaben viel Platz verbraucht hätte, gibt es nun einen Ausgang im Umkleideraum der Sporthalle. Von dort aus führt eine Rampe am Haus vorbei in die Turnhalle, erklärt Binder bei einer Baustellenbesichtigung. Eine Überdachung sorgt dafür, dass der Zugang auch im Trockenen möglich ist.

Grundschule Willprechtszell: Akustikdecken in den Klassenräumen

Ebenfalls für die Herbstferien terminiert ist die Montage der Akustikdecken in den Klassenräumen. Sie sollen den Schall um etwa ein Drittel reduzieren. Auch digitale Tafeln sollen spätestens im Herbst in die Klassenzimmer einziehen. So werden die Grundschüler in Willprechtszell künftig in den Genuss moderner, digitaler Technik kommen. Gefördert werden weitere Investitionen in Hard- und Software über das Förderprogramm „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“. Der Zuschuss beträgt gut 9000 Euro. Die Kosten und Zuschüsse für die Generalsanierung und die barrierefreie Erschließung liegen deutlich darüber. Dass der Glasfaseranschluss kommen wird, steht ebenfalls bereits fest. Nur einen Termin kennt Binder noch nicht.

An dieser Stelle in der Turnhalle wird der barrierefreie Zugang ermöglicht, berichtet Bürgermeister Dietrich Binder, der auch Vorsitzender des Schulverbands ist. Bild: Stefanie Brand

In puncto Sanierung ist hingegen bereits vieles auf der langen Projektliste abgehakt. Zum Startschuss der energetischen Sanierung in den Sommerferien vergangenen Jahres wurden das Dach saniert und die Fenster im Altbau ausgetauscht. Auch die Isolierung der Fassade ist bereits in weiten Teilen montiert. Auf eine dicke Rockwolldämmung wurden Zementfaserplatten angebracht. Diese sorgen für eine Hinterlüftung der Dämmung. Bis Ende 2019 wurden Abbrucharbeiten am Dach, Dachdecker- und Spenglerarbeiten erledigt. In den Pfingstferien wurde die Ölheizung demontiert, eine moderne Pelletheizung zog ein.

Grundschule Willprechtszell: Neubau muss etwas aufgerüstet werden

Aktuell werden die Sanitärbereiche der Kinder und Lehrer sowie die barrierefrei zugängliche Toilette komplett erneuert – von der Sanitärinstallation bis hin zu den Fliesen.

Die Sanitäranlagen für Schüler und Lehrer werden neu gestaltet. Bild: Stefanie Brand

Dieser Teil des Großprojekts fällt nicht in den Bereich der energetischen Sanierung, war aber dringend nötig, erklärt Binder und ergänzt, dass auch die Türen im Altbau noch moderner gestaltet werden sollen. Im Neubau ist deutlich weniger nötig. Elektrik und Verkabelung müssen für die neuen, digitalen Möglichkeiten aufgerüstet werden, Fenster werden innen und außen gestrichen und außen wird später noch das Schullogo angebracht.

Kostenübersicht für die Schulsanierung in Willprechtszell



Der Sachaufwandsträger der drei parallel verlaufenden Maßnahmen in der Schule ist der Schulverband Willprechtszell. Darin vertreten sind die Gemeinden Petersdorf, Aindling und Pöttmes. Abgerechnet wird die Maßnahme anteilig je nach Schüleranzahl der Mitgliedsgemeinden.

Generalsanierung: Für die Generalsanierung rechnet Georgia von Kobyletzki, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, circa 1,5 Millionen Euro Kosten. Das sind 153.000 Euro mehr als ursprünglich geschätzt. Knapp 800 000 Euro davon sind bereits ausgegeben. Die Restkosten werden nach Baufortschritt bis zum Ende des Jahres anfallen. Die Förderung gibt es für die Generalsanierung, die in Summe bei voraussichtlich 641.000 Euro liegen wird.

Barrierefreiheit: Aus einem speziellen Programm wird die barrierefreie Erschließung gefördert. Es gibt 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Maßnahme kostet voraussichtlich 237.000 Euro. 200.000 Euro sind Zuschuss. Bleiben 37.000 Euro für den Schulverband. Eventuelle Kostensteigerungen gehen ebenfalls zulasten des Schulverbandes.

Glasfasererschließung: Für den Anschluss ans Glasfasernetz rechnet die Kämmerin mit 100.000 Euro. Dafür gibt es Fördergelder von maximal 50.000 Euro. (brast)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen