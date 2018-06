vor 35 Min.

So werden am Seeanger in Pöttmes Ressourcen gespart

Janos Soós-Schupfner vermietet Baumhäuser mit besonderen Toiletten in Pöttmes. Wie er damit Wasser und Energie einspart und Geldbeutel und Umwelt schont.

Von Katja Röderer

Die Provokation ist gewollt: „Drauf geschissen“ steht in fetten Lettern auf der tiefroten Postkarte, die Janos Soós-Schupfner freudestrahlend aus seinen Unterlagen hervorzieht. Der Pöttmeser ist begeistert von diesem frechen Titel einer Ausstellung, die noch bis Oktober in Storkow südöstlich von Berlin zu sehen ist. Die Sonderausstellung zur Geschichte der Toilette rückt ein Thema ins Rampenlicht, das Janos Soós-Schupfner gerne öffentlich diskutieren würde. Doch das ist alles andere als einfach.

„Es ist ein Tabuthema“, berichtet er. Dabei bestehe inzwischen dringend Gesprächsbedarf. Janos Soós-Schupfner selbst wohnt etwas außerhalb des Ortes am Seeanger, wo er ein Baumhaushotel betreibt. Beim Thema Toilette geht es ihm vor allem um die Umwelt. In den Baumhäusern, die er seit Jahren an Urlauber vermietet, hat er deshalb zwei Komposttoiletten eingebaut. Schwedische Gäste würden diese Art der Toiletten kennen, erzählt er. Deutsche Gäste seien hingegen eher überrascht: „Hierzulande wird das Thema nur belächelt.“ Dabei könnten laut Soós-Schupfner mit den Komposttoiletten Unmengen an Wasser und Energie eingespart werden.

„Viele haben sich darüber schon Gedanken gemacht, aber passiert ist noch nichts“, sagt er. Der Pöttmeser geht davon aus, dass jeder täglich etwa 42 Liter Wasser, meist sogar Trinkwasser, die Toilette hinunterspült. Diese fallen bei seiner Komposttoilette gar nicht erst an. Es geht aber nicht nur um den Wasserverbrauch, der gespart werden könnte.

Die Gäste der Baumhäuser in Pöttmes werden auf den Baumhaustoiletten mit einem Schild darauf hingewiesen, dass Fäkalien und Urin jetzt sofort und gleich am Anfang der Verwertung getrennt werden. Nach dem Prinzip der Stoffstromtrennung werden sie mithilfe der Toilettenschüssel in unterschiedliche Behälter geleitet. In denen leisten Mikroorganismen dann ganze Arbeit.

Anders läuft das Verfahren bei einer gewöhnlichen Toilette ab: „Kann es denn sinnvoll sein, dass wir erst alles zusammen in eine Kläranlage leiten und es dann in aufwendigen Verfahren wieder trennen?“, fragt Janos Soós-Schupfner. Dieses System verbrauche viel Energie, die er für seine Baumhaustoiletten nicht benötige. In Pöttmes setzen sich die Feststoffe in der Vorklärung ab, die restliche Flüssigkeit geht durch ein 80 Quadratmeter großes Schilfbeet, das die Familie in Pöttmes gleich hinter dem Bauernhaus am Seeanger angelegt hat. Abwasser bleibt nicht übrig. Die Reste dieses Systems werden in eine Grube geschafft, die etwa alle vier Jahre geleert wird. Sein Pflanzenklärsystem betreibt er nach eigenen Angaben seit etwa 20 Jahren.

Soós-Schupfner hält es für möglich, dass Grundstücke, auf denen diese Technik angewendet wird, nicht an das Abwassersystem angeschlossen werden müssten. Das Gesetz schreibt einen solchen Anschluss jedoch vor. Deshalb erklärt Soós-Schupfner: „Den Anschlusszwang müsste man noch einmal diskutieren.“ Schwierig findet er zudem die Auflage, dass menschlicher Urin nicht zum Düngen ausgebracht werden dürfe, tierischer hingegen schon. Urin enthält Rohstoffe wie Phosphat oder Stickstoff, die bei konventionellen Toiletten nicht als Dünger wiederverwendet werden. „Die Kläranlage verwertet nicht, sie vernichtet nur“, erklärt Janos Soós-Schupfner. Seiner Meinung nach ist der Verwertungskreislauf also nicht geschlossen.

Das will er ändern. Als Mitglied der Interessengemeinschaft Kommunales Trinkwasser (IKT) Bayern berichtet er von dem kleinen Ort Margetshöchheim bei Würzburg. Hier könnte demnächst eine Toilette mit Stoffstromtrennung in eine Schule eingebaut werden. Das freut den Pöttmeser natürlich, zumal er beobachtet hat, dass die meisten Projekte beendet werden, sobald die Fördergelder auslaufen. Janos Soós-Schupfner ist hingegen an langfristigen Projekten interessiert, die auch nach dem Ende der Fördergelder noch Bestand haben.

