25.04.2019

Spargel und Streetfood

Aichacher Stadtplatz wird Schlemmermeile

Zum Ausklang der Osterferien ist am Wochenende in Aichach einiges geboten: Am Samstag, 27. April, ist Schlemmermarkt, am Sonntag, 28. April, sind bei der Wittelsbacher Oldtimerschau Träume auf Rädern zu sehen. Beim Schlemmermarkt der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) wird Spargelkönigin Martina II. den offiziellen Spargel-anstich vornehmen. Das Streetfood-Festival lockt mit Kreativ-Küche auf Rädern in verschiedensten Varianten. Die Geschäfte haben bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag werden zum Oldtimerschau etwa 160 Fahrzeuge erwartet. "Seite 4

