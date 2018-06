00:41 Uhr

Spielerisch punkten

Auch Affings Bürgermeister Markus Winklhofer spielte beim Spieleabend in der Affinger Bücherei mit.

Erwachsene haben beim ersten Spieleabend in Affing viel Spaß. Deshalb soll es bald eine Neuauflage geben

Am Ende des ersten Spieleabends in der Affinger Bücherei waren sich alle einig: Das müssen wir wiederholen. Das Büchereiteam hatte auch alles bereitgestellt, was zu einem guten Spieleabend gehört: gute Spiele, Knabbereien und Getränke. Gute Laune und Spielfreude brachten die Besucher mit.

Julia Konrad und Michaela Fischer, beide Erzieherinnen im Kindergarten Hollenbach, waren gemeinsam nach Affing gekommen. Auch Bürgermeister Markus Winklhofer ließ es sich nicht nehmen, zum ersten Spieleabend zu kommen. „Wenn es die Zeit zulässt, komme ich gerne“, betonte er. Winklhofer berichtete, dass er – als seine Töchter klein waren – gern mit ihnen gespielt habe. Brettspiele und auch mal Schafkopf, das eine der Töchter lernen wollte.

Damit keiner der Anwesenden trockene und unklare Anleitungen lesen musste, erklärten Julia Seeberg, Carmen Schwarzmüller und Rita Hartl jeweils ihre Spielefavoriten. Weitere Mitglieder des Büchereiteams waren ebenfalls da und spielten einfach mit. Schon nach kurzer Zeit schallte Gelächter durch die Räume und ein buntes Stimmenwirrwarr. „Oh, so eine blöde Frage“, kam von den Spielern von „Haste Worte“. Gerade bei diesem Spiel zeigte sich manch risikobereiter Charakter. Auch die Hobbydetektive standen vor schwierigen Fragen bei Black story: Ist er vor Schreck gestorben? War es ein Wutanfall? Herzinfarkt? Die Antwort? Die gibt es sicherlich bei einer Fortsetzung des Spieleabends. Etwa einmal im Monat wünschten sich das die Frauen, die beim Spiel Schwarz-Rot-Gelb versuchten, die höchste Punktzahl zu machen. (chsm)

Themen Folgen