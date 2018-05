vor 49 Min.

Spielplatz gesperrt

Bei Anlage Am Leitengraben in Mühlhausen Rasen nachgesät

Vorübergehend gesperrt hat die Gemeinde Affing den neuen Spielplatz Am Leitengraben in Mühlhausen. Das wurde in der jüngsten Affinger Gemeinderatssitzung berichtet. Grund der Sperrung: Weil der Rasen teilweise schlecht war, musste nachgesät werden. Dieser Bereich wurde vom Spielbetrieb abgekoppelt.

Unbekannte haben allerdings diese Absperrung entfernt. Daraufhin ließ die Gemeinde Affing den Spielplatz komplett sperren, informierte der Bürgermeister. Seit vergangenem Mittwoch ist er jedoch wieder auf.

Auf einem geteilten Grundstück im Bebauungsplan „Ludwigshof am See“ in Mühlhausen ist ein weiteres Wochenendhaus möglich. Der Gemeinderat stimmte einer beantragten Bebauungsplanänderung zu.

Als Ersatzfahrzeug für die Klärwärter wird ein VW Transporter angeschafft. Der Auftrag ging an das Autohaus Rapp in Dachau zum Preis von 36500 Euro. Den Auftrag für ein Schüttgutsilo für den Bauhof erhielt die Firma Baywa in Sielenbach (rund 30000 Euro).

Matthias Brandmeir nahm an der Inspektion der Affinger Feuerwehr teil. Er war voll des Lobes für das, was die Aktiven leisten. Noch dazu habe sich im Gespräch herausgestellt, dass ein doppelter Satz Schläuche, wie im Jahresbedarf zunächst angemeldet, doch nicht nötig ist. „Schön, dass es sich doch lohnt, wenn man nachfragt“, bilanzierte Brandmeir. (jca)

Themen Folgen