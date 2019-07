00:32 Uhr

Spital kostet Bewohner künftig mehr

Pflegesätze steigen um bis zu 90 Euro

Auf die Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Aichach kommen höhere Kosten zu: Der Aichacher Stadtrat hat die Pflegesätze zum 1. September neu festgesetzt. Je nach Pflegegrad sind dann zwischen 24 und rund 90 Euro mehr im Monat fällig.

Wie Heimleiter Hans Eberle erläuterte, sind die Pflegesätze zuletzt zum November 2017 erhöht worden. Im Juli 2018 waren die Investitionskostenzuschläge gestiegen, die die Bewohner ebenfalls zahlen müssen. Hauptgrund für die jetzige Erhöhung sind laut Eberle die Personalkosten, die durch die Tariferhöhungen um rund 100000 Euro gestiegen sind. Die Sachkosten sind dagegen lediglich um 3700 Euro gestiegen. 100000 Euro kommen aus Stiftungsmitteln, also aus dem Forstertrag oder Vermietungen.

Die Heimkosten darf das Spital nicht einfach selbst anheben. Sie müssen von der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen und des Bezirks Schwaben genehmigt werden. Statt der beantragen Erhöhung von 3,03 Euro haben diese nun 2,98 Euro genehmigt mit einer Laufzeit bis Ende August 2020. Eberle nannte dieses Ergebnis fair.

Der Pflegesatz für Heimbewohner besteht aus fünf Teilen: dem allgemeinen Pflegesatz, den Kosten für Unterkunft, für Verpflegung, dem Ausbildungskostenzuschlag und dem Investitionskostenanteil. Für Bewohner ohne Pflegegrad bedeutet die Erhöhung laut Eberle 24 Euro mehr im Monat, für Bewohner mit Pflegegrad 1 sind es 59 Euro mehr, für diejenigen mit Pflegegrad 3 bis 4 sind es gut 90 Euro.

Der Stadtrat befürwortete die Erhöhung mehrheitlich mit 26:3 Stimmen. Die Gegenstimmen stammten von Dorothea Krammer, Inge Gelfert und Brigitte Neumaier (alle SPD).

Mehrere Aufträge hat der Stadtrat vergeben. Die Kanalsanierung in Ecknach und Untermauerbach erledigt im Inliner-Verfahren die Firma Kuchler aus München für rund 88000 Euro, die Kanalerneuerung in Untermauerbach in der St.-Martin-Straße, dem Schmiedberg, der Bergener Straße und Hirschtränk übernimmt die Firma Wöhrl aus Schrobenhausen für rund 836000 Euro. Die Wasserleitung in der Blumenthaler Straße in Klingen zwischen Bachstraße und Deutschherrnstraße baut die Firma Strabag aus Regensburg für rund 651000 Euro. Einen Kleinlastwagen für den Friedhof liefert die Firma Gruma aus Derching. Der Preis wurde nicht bekannt.

In der Sitzung ging es außerdem um Bäume an der Steidlestraße und um Leader-Anträge für Projekte zur Landesausstellung (Berichte folgen) (bac)

