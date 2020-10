vor 18 Min.

Stadtführungen in Aichach erleben einen Boom: Diese Angebote gibt es

Plus In Aichach gab es in diesem Jahr so viele Stadtführungen wie noch nie. Meist waren sie ausgebucht. Das liegt nicht nur an der Bayerischen Landesausstellung.

Von Alice Lauria

Im Jahr der Bayerischen Landesausstellung haben Stadtführungen in Aichach einen bislang ungekannten Boom erlebt. Das liegt auch daran, dass es noch nie ein so großes, vielfältiges Angebot kam.

Während der Landesausstellung gibt es in Aichach täglich Stadtführungen. Letzte Gelegenheit dazu ist an diesem Wochenende. Bild: Erich Echter

Vor knapp zwei Jahren haben sich einige Interessierte zu Stadtführern ausbilden lassen. Ihr Wissen geben sie seither auf ganz unterschiedliche Weise an Einheimische und Touristen weiter. Neben der ganz klassischen Stadtführung hat es in dieser Saison auch eine verkürzte Form zur Landesausstellung gegeben. Sie ist letztmals an diesem Wochenende im Angebot. Unter dem aktuell einem Dutzend aktiven Stadtführern sind einige dabei, die weitere Schwerpunkte vermitteln wollen. So gibt es eine breite Auswahl an Gewandetenführungen, tagsüber und abends, Kinder- und Märchenführungen, aber auch Bier- und Kulinarische Führungen.

Die Stadt will auch 2021 vielfältige Stadtführungen anbieten

Angela Kerle vom Infobüro der Stadt bewertet die Stadtführungen in diesem Jahr so: "Ich bin davon überzeugt, dass dieses Jahr so viele Menschen Aichach im Rahmen einer Stadtführung entdeckt haben wie noch nie zuvor" und für die Zukunft versichert Kerle verspricht: "Wir werden sicher auch nächstes Jahr diese Vielfalt an Führungen anbieten und bewerben, auch sind wir immer auf der Sucher nach weiteren neuen Ideen."

Wegen der hohen Nachfrage organisiert die Stadt mehr Führungen

Von Januar bis einschließlich Oktober vermittelte die Stadt Aichach bei den verschiedenen Führern knapp 20 Führungen. Darüber hinaus wurden viele auch über die Volkshochschule und bei den Stadtführern selbst gebucht. Zusätzlich waren alleine im Rahmen der Museumsnacht über 200 Menschen bei Führungen unterwegs. Alle Angebote der vergangenen Monate waren weitestgehend ausgebucht, "wir haben sogar teilweise auf Grund der hohen Nachfrage zu bestimmten Terminen zwei Führungen angeboten", erzählt Kerle.

Einziger Wehrmutstropfen für die positive Bilanz: Wegen Corona finden im November keine Stadtführungen statt. Das betrifft sowohl die für Freitag, 6. November, geplante Nachtwächterführung wie auch die kostenlose Stadtführung am Sonntag, 8. November. Die Gruselführungen zu Halloween finden dagegen statt.

Informationen zu den Stadtführungen finden Sie auch auf der Internetseite der Stadt Aichach.

Hier finden Sie einen Überblick über Stadtführungen, die es in Aichach gibt:

