07:00 Uhr

Stadtpfarrkirche: Das ändert sich mit der Renovierung

Im Zuge der Renovierungsmaßnahmen wird auch der „verborgene Raum“ ganz links auf der Empore geöffnet und als Andachtsraum gestaltet. Alte Holzbohlen am Boden und alte Namensschilder an der Empore sind im „verborgenen Raum“, der im Rahmen der Renovierung geöffnet wurde. Deutlich verkleinert ist momentan der Innenraum der Kirche. Wenn auch die restliche Bestuhlung zum Renovieren entfernt ist, wird sich die Pfarrei mit Stühlen behelfen.

Bei der Innenrenovierung wird ein Nebenraum der Empore wiederentdeckt. Er bekommt eine neue Bedeutung. Es gibt noch weitere Veränderungen.

Von Gerlinde Drexler

Der Altarraum ist hinter einer Folie verschwunden, die Bankreihen sind auf die Hälfte reduziert und teilweise komplett ausgebaut. In der Aichacher Stadtpfarrkirche läuft die Innenrenovierung auf Hochtouren. Kirchenpfleger Günter Füllenbach ist fast täglich auf der Baustelle. In den rund sechs Jahren, seit die Sanierungsarbeiten an der Kirche laufen, ist er zum Baufachmann geworden. „Man verwächst mit dem Gebäude und den Aufgaben“, sagt er. Nach den Kirchenglocken, der Außenfassade und dem Turm ist nun der Innenbereich an der Reihe.

„Eine sehr aufwendige Maßnahme“, sagt Füllenbach. Denn zum einen hat er ein ganzes Paket, das bis Ende 2019 abgearbeitet werden soll. Zum anderen sollen die Maßnahmen auch nachhaltig sein. Der erste Schritt, der Umbau der Heizung und die damit verbundene Umstellung von Öl auf Gas, ist bereits abgeschlossen. Mit der Raumluftheizung soll in Zukunft weniger Staub aufgewirbelt und der Energieverbrauch gesenkt werden.

Die teilweise ausgebauten Bänke haben mit dem Einbau der Heizungsanlage zu tun. Allerdings wird im Zuge der Renovierung im Frühjahr auch der Rest der Bestuhlung ausgebaut. Ein Holzrestaurator wird den Lack abschleifen und den Bänken wieder zu einer natürlicheren Holzstruktur verhelfen.

Ausgetauscht werden auch die Bankpodien, auf denen die Bestuhlung steht. „Das Industrieparkett passt überhaupt nicht in die Kirche“, sagt Füllenbach. Die neuen Podien sind schon jetzt im hinteren Bereich der Kirche zu sehen, wo sie die Handwerker aus Naturholz aufgebaut haben.

Bevor es im Frühjahr mit der Renovierung des Langhauses losgeht, steht zuerst der Chorraum auf dem Zeitplan. Die Apostelfiguren und der Hochaltar werden renoviert. Füllenbach hofft, dass bis zum Advent alle Arbeiten abgeschlossen sind, „damit wir während der Weihnachtszeit wieder den alten Glanz haben“. Sonntagsgottesdienste finden übrigens auch während der Bauphase in der Stadtpfarrkirche statt. Einzige Ausnahme: wenn Sicherheitsaspekte dagegensprechen. Das kam bisher aber nur einmal vor, so der Kirchenpfleger.

Im Zuge der Renovierungsmaßnahmen wird auch der „verborgene Raum“ ganz links auf der Empore geöffnet und als Andachtsraum gestaltet. Alte Holzbohlen am Boden und alte Namensschilder an der Empore sind im „verborgenen Raum“, der im Rahmen der Renovierung geöffnet wurde. Deutlich verkleinert ist momentan der Innenraum der Kirche. Wenn auch die restliche Bestuhlung zum Renovieren entfernt ist, wird sich die Pfarrei mit Stühlen behelfen.

Stadtpfarrkirche: Das sind die auffälligsten Veränderungen

Zu den auffälligsten Veränderungen wird die Umgestaltung der Seitenaltäre gehören. Die sollen wieder zu echten Seitenaltären werden. „Aber in einer schlichten Ausführung in Anlehnung an den Jugendstil“, sagt Füllenbach. Außerdem werden sich zwei markante Punkte in der Kirche ändern. Das eine ist die Beichtkapelle. Die Beichtstühle und die Bestuhlung sollen entfernt und der Raum zu einer Taufkapelle umgestaltet werden. Dazu wird der Taufstein einen zentralen Platz im Raum bekommen und das Fenster farbig werden. Die österreichische Künstlerin Inge Dick arbeitet gerade an einem Entwurf, der farblich an das runde Glasfenster im Altarraum angelehnt sein wird.

Die Pietà aus der Beichtkapelle wird wieder an ihren angestammten Platz im rechten, die Kreuzigungsgruppe in den linken Seitenaltar kommen. Der Sebastianus aus dem rechten Seitenaltar wird einen anderen prominenten Platz in dem Gotteshaus erhalten: an der Wand gegenüber dem Eingang. Und die Verkündigungsgruppe, die momentan im linken Seitenaltar ihren Platz hat, wird an einen besonderen Standort wechseln: Sie kommt in den „verborgenen Raum“ auf der Empore, dessen Existenz kaum auffiel.

Der Raum war zwar von unten zu sehen, als Öffnung neben der mittigen, mit Kirchenbänken versehenen Empore. Doch eine Holzplatte trennte ihn im offenen „Obergeschoss“ ab. Nun wird dieser Zugang wiederhergestellt. Füllenbach kündigt bezüglich der künftigen Nutzung des zusätzlichen Raumes an: „Wir wollen etwas schaffen, das einen meditativen Rückzug ermöglicht.“

Der eigentliche Schlusspunkt der Renovierung ist die Generalsanierung der Klais-Orgel. Sie wird komplett ausgebaut und gereinigt werden. Der Kirchenpfleger ist skeptisch, ob das bis Ende 2019 zu schaffen sein wird.

Rund 1,3 Millionen Euro kostet die komplette Innenrenovierung der Stadtpfarrkirche. Bis auf die 250000 Euro für den Heizungsumbau, der vom Bistum bezuschusst wird, muss die Pfarrei die Summe selbst aus Rücklagen und Spenden aufbringen. Auch einige Stiftungen hätten sie wegen Zuschüssen angeschrieben, sagt Füllenbach. Angesichts der Spendenfreude der Aichacher ist der Kirchenpfleger aber optimistisch, dass „die komplette Summe in trockenen Tüchern ist“.

Themen Folgen