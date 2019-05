Stefanie Koller: So kämpft die junge Mainbacherin um ihre Dorfwirtschaft

Plus Stefanie Koller übernimmt die Gaststätte im Hollenbacher Ortsteil Mainbach von ihren Eltern So will die 36-Jährige die Gäste überzeugen.

Der Trend ist unübersehbar: Immer mehr traditionsreiche Gastwirtschaften in Bayern schließen. Die Gründe für das Wirtshaus-Sterben sind vielfältig. Seien es das veränderte Freizeitverhalten und der damit verbundene Verlust an Vereins- und Stammtischkultur, die Konkurrenz durch Bauwagen und Sportheime oder einfach nur ungünstige Arbeitszeiten und kaum Urlaub, die immer mehr Wirte dazu bewegen, das Handtuch zu werfen. Stefanie Koller stellt sich diesem Trend entgegen. Die junge Frau führt fast im Alleingang die elterliche Traditionsgaststätte Koller im Hollenbacher Ortsteil Mainbach fort.

Schon bei der Begrüßung mit einem herzlichen Lächeln und kräftigem Händedruck strahlt die zierliche Wirtin aus, dass sie weiß, was sie will. Selbstbewusst und mit Leidenschaft erzählt sie von ihrer „Berufung“ und ihren Zukunftsplänen.

Stefanie Koller: Von diesen Köchen hat die Mainbacherin gelernt

Gerade mal sieben Jahre brauchte Stefanie Koller, vom Beginn ihrer Koch-Ausbildung im renommierten Parkhotel Schmid in Adelsried bis zur Meisterprüfung und dem damit verbundenen Titel als Küchenmeisterin. Ihre beruflichen Erfahrungen sammelte sie in Spezialitäten-Lokalen und Küchen in ganz Süddeutschland. Begeistert erzählt die 36-Jährige von ihrer ersten Station nach der Ausbildung im kleinen, aber feinen Gourmet-Restaurant Olivo in Stuttgart: „Vom dortigen Meisterkoch Thomas Heilemann habe ich die Feinheiten gelernt. Das hat mich sehr geprägt.“ Koller berichtet: „Alles wurde selbst gemacht, von der Pasta bis zum Focaccia-Weißbrot.“ Letzteres ist übrigens auch in Stefanie Kollers Gaststätte hausgemacht. Sie reicht es zum Beispiel zu ihrem Spargelsalat in Kräutervinaigrette. „Thomas Heilemann produzierte Kunst“, sagt sie. „Von der Pike auf gelernt“ habe sie ihr Handwerk jedoch im Gasthaus Zur Goldenen Gans in München-Pasing. Noch heute ist Koller vom sternegekrönten Küchenchef Werner Böswirth begeistert: „Ein begnadetes Genie.“

Nach mehreren Stationen als Küchenleiterin kehrt Stefanie Koller nun als Küchenchefin und verantwortliche Gastwirtin in den heimischen Betrieb zurück. „Ich koche und backe schon immer sehr gerne. Und liebe Essen. Diese Liebe zum Essen möchte ich gerne an meine Gäste weitergeben“, sagt sie und lacht dabei. Das Kochen sei ihr „irgendwie in die Wiege gelegt“, von Mutter Hildegard, die es wiederum von Oma Barbara gelernt habe. Schon ihre Großeltern waren Wirtsleute in Echsheim, später in Mainbach. Ihr Vater Johann habe dann das alte Wirtshaus abgerissen und 1984 das jetzige Gasthaus gebaut. Seit Anfang dieses Jahres ist die Verantwortung dafür nun nahtlos von den Eltern auf die Tochter übergegangen. „Das heißt aber nicht, dass es ganz ohne meine Eltern weitergeht“, ergänzt Koller. Die helfen „als Rentner“ weiter am Ausschank und in der Küche aus. Nach und nach will die junge Wirtin ihr Angebot erweitern. Dabei sei das größte Problem, geeignetes Personal zu finden. Nachdem sie die Öffnungszeiten erweitert habe, benötige sie noch eine Teilzeitkraft im Service, in der Küche und für die Reinigung.

Darauf legt die 36-Jährige Küchenchefin wert

„Handwerk und Qualität“ sind für die Kollers enorm wichtig. Deshalb legt die junge Wirtin besonderen Wert auf Produkte aus der Region: „Ich kaufe vieles von den Bauern rundherum“, sagt sie. Im Ort gebe es zum Beispiel „Müller-Milch, die richtig schmeckt“ und „beim Schreier die besten Eier“. Auf ihrer saisonbedingt wechselnden Speisekarte sind Klassiker wie Cordon bleu oder Schweinefilet ebenso zu finden wie Schmorbraten und Steaks vom Rind, Lammcurry oder fleischlose Gerichte wie Spargel, Südtiroler Kaspressknödel oder Spinatknödel mit Walnussbutter und Parmesan. Die Frage nach ihrem Favoriten beantwortet die Küchenmeisterin spontan: „Eine Köchin hat kein Lieblingsgericht.“

Weil ihre große Leidenschaft das Kuchenbacken ist, bietet Stefanie Koller seit März am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr ein „Kaffeehaus“ an. „Ein Stück Prinzregententorte ist noch übrig“, sagt sie, verschwindet in der Küche und präsentiert ein kleines Kunstwerk aus acht aufeinander geschichteten Biskuit-Böden mit feiner Cremefüllung, dunkler Schokoglasur und kunstvoll drapierter Schokocreme-Rose. „Alles selbst gemacht“, strahlt sie. Das komme bei ihren Gästen an, die sie gerne auch selbst bediene.

Trotz des erweiterten Angebots möchte Stefanie Koller die Traditionen erhalten. In ihren Augen gehören zu einer Dorfgaststätte der Stammtisch genauso wie die Schafkopfrunde, die Krebsbach-Löwen und der Verein Wildschütz Mainbach, der im Keller seinen Schießstand betreibt. Platz sei für alle da. In die gemütliche, mit Schützentafeln dekorierte Stubn passen 30, ins lichtdurchflutete Nebenzimmer etwa 70 Gäste. Nach ihren weiteren Plänen gefragt, zitiert Stefanie Koller mit einem Lächeln in den Augen ihren Lieblingskoch Böswirth: „Es ist immer Luft nach oben.“ Wer weiß, vielleicht wird aus der geprüften Küchenmeisterin ja noch eine prämierte Meisterköchin?

Sowohl Augen- als auch Gaumenschmaus: Die Prinzregenten-Torte der jungen Küchenmeisterin Stefanie Koller. Bild: Manfred Zeiselmair

Stefanie Kollers Rezept für Lammcurry mit Couscous

Zutaten

1 kg Lammfleisch aus der Keule oder Schulter

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 Chilischote

60 g geschälte, ungesalzene Erdnüsse

2 EL Massaman-Currypaste (gelbe Currypaste)

2 Stängel Zitronengras

800 ml Kokosmilch

brauner Zucker, Limettensaft, Fischsoße, Salz,

Öl zum Anbraten

200 g Couscous

frischer Kerbel, (nach Belieben etwas Estragon), Salz, Pfeffer

Zubereitung Für das Curry werden die Schalotten geschält und in feine Streifen geschnitten, die geschälte Knoblauchzehe fein gehackt. Diese werden nun mit etwas Öl in einem Topf goldgelb angebraten und anschließend wieder aus dem Topf heraus, zur Seite gestellt. Schneiden Sie das Lammfleisch in etwa drei mal drei Zentimeter große Würfel und braten Sie die Würfel in demselben Topf von allen Seiten scharf an. Klopfen Sie das Zitronengras etwas flach und geben Sie es mit der Currypaste zum Fleisch. Alles miteinander einige Sekunden braten und mit der Kokosmilch ablöschen. Geben Sie die Zwiebel und den Knoblauch mit in das Gargut und lassen Sie das Curry etwa 30 Minuten leise köcheln. Zehn Minuten vor Garzeitende gebe ich, wegen der Schärfe, erst die Chilischote dazu. In der Zwischenzeit werden die Erdnüsse ohne Öl in einer Pfanne geröstet. Für den Couscous die Kräuter hacken. Geben Sie die Erdnüsse zum Curry und schmecken Sie es mit Zucker, Limettensaft, Fischsoße und Salz ab. Der Couscous wird gesalzen und gepfeffert und mit kochendem Wasser etwa ein Zentimeter über Füllmenge übergossen. Circa fünf Minuten ziehen lassen und anschließend die Kräuter untermengen. Als Gemüsebeilage passen Brokkoli, Romanesco oder gebratene Aubergine.

Lesen Sie dazu den Artikel: Gastronomie: Das tut sich bei den Wirten im Wittelsbacher Land